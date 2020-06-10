800 مليون دولار ادخلها حزب الله عبر المطار… اسلحة ودولارات من ايران

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بعدما كثر الحديث عن أن الحكومة ستتخذ قرارا باعادة فتح المطار آخر الشهر الحالي، ضغط حزب الله باتجاه استمرار اقفال المطار.

لا شي يدل على ان الحكومة ستتخذ هذا القرار بعدما ارسل حزب الله رسالة عبر وزرائه بأنه لا يريد اعادة قتح المطار.

كشفت مصاد على اطلاع بحركة المطار الخفية خلال فترة التعبئة لموقع “راديو بيروت انترناشيونال” عن ان حزب الله استفاد من التعبئة كثيرا وان الاسلحة كانت تدخل المطار وبعدها تخرج عبر شاحنات تابعة لحزب الله الى مخازن الضاحية مباشرة.

ونقول المصادر ان كل ذلك يجري بعلم الدولة التى اصبحت خاضعة كليا لأوامر حزب الله وان هناك تسهيل تام لعملية نقل الاسلحة من دون رقيب وحسيب.

واكدت المصادر ان هناك مبالغ كبيرة من الدولارات دخلت عبر المطار آتية من ايران بلغت حوالي ال800، مليون دولار وهو مبلغ كبير كان يحصل عليه حزب الله سنويا.

وتضيف المصادر، ان حرب الله سيطر على المطار بشكل مباشر خلال فترة التعبئة، حتى ان عناصرة الامنية كانت تأخذ من المطار مركزا لها لتسهيل قدوم الطائرات الليلة الآتية من ايران بشكل سري.

وبهذه الطريقة امن حزب الله مخزونه السنوي من الدولارات والتف على العقويات المفروضة عليه بعدما تعذر وصول الدولارات عن طريق سوريا التي تراقبها اسرائيل بشكل دقيق.