آخر تطورات قضية أكبر عملية نصب في مصر.. والمتهمة "بلوغر"

كشف محامي البلوغر سلمى الغزولي المتهمة بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وصلت إلى نحو 99 مليون جنيه، آخر التطورات الجديدة بالواقعة عقب إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على موكلته وشركائها وحبسهم.

وقال محامي البلوغر سلمى الغزولي لموقع “القاهرة 24” إن موكلته ضحية لشخص غير معلوم حتى الآن، حيث اتخذت النيابة العامة عدة قرارات ومنها تتبع بعض الأرقام والحسابات، والرقم الدولي الذي كان يتحدث منه هذا الشخص المجهول مع موكلته.

وأضاف أن الجهات الأمنية تبحث في هذا الأمر حتى الآن للوصول إلى حقيقة الواقعة، قائلًا: موكلتي سلمى الغزولي مكنش عندها نية النصب وتعاملت مع شخص ما في موضوع كوبونات شي إن بكل ثقة.. وكانت بتبعتله الحسابات بتاعتها واتعاملت معاه كتير.

وأوضح محامي البلوغر سلمى الغزولي، أن موكلته لم تكن تتلقى الأموال من الفتيات في حسابها الشخصي، وكذلك لم تكن تحصل عليها نقدًا وإنما كانت تستخدمها في شراء كوبونات شي إن.

وأشار إلى أن البلوغر سلمى الغزولي حاولت أن تتواصل مع الشخص الذي كانت تتعامل معه لشراء كوبونات شي إن بعد حصوله على الأموال منها، معلقًا: موكلتي مش نصابة ولو كان عندها نية النصب كانت حجزت تذكرة وسافرت بيها.. لكنها إنسانة محترمة ومن عائلة سمعتها كويسة.

واختتم محامي سلمى الغزولي: موكلتي كانت بتحاول توصل للشخص ده عشان ترجع للناس حقوقهم.. إلا إنها تفاجأت إنها ضحية ومنصوب عليها من ضمن الضحايا المشكو في حقهم في تلك القضية.