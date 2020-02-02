“أبو جودت” يضع شرطا مثيرا لمن يرغب بالعودة للتمثيل بسوريا

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وضع نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان، المعروف بشخصية “أبو جودت” في مسلسل “باب الحارة”، شرطا مثيرا لزملائه الراغبين بالعودة للعمل في سوريا.

وقال زهير رمضان في حديث لإذاعة “صوت الشباب”، إن من كانت له الجرأة في حزم أمتعته ومغادرة سوريا وقت الحرب، عليه أن يكون جريئا وشجاعا، ويخرج عبر الإعلام ليقول: “أنا آسف، تركت بلدي وأهلي وناسي”.

وأوضح زهير رمضان أن أيا من الفنانين الذين عادوا إلى البلاد بعد غياب لسنوات، لن يتمكنوا من المشاركة في الأعمال الفنية دون موافقة النقابة.

وأضاف: “أي حد غلط بحق البلد بدنا نقله ليش غلطت”، مؤكدا أن المجلس التأديبي في نقابة الفنانين قرر فصل 8 من منتسبيه بشكل نهائي.

كما اتهم زهير رمضان بعض الفنانين بعدم دفع الاشتراكات المالية المستحقة عليهم، قائلا إن النقابة عليها التزامات تفوق 65 مليون ليرة (300 ألف دولار).

وانتخب زهير رمضان في نهاية العام 2014 نقيبا للفنانين السوريين، ودعا حينها الفنانين الذين “لم يسيئوا إلى الوطن”، بحسب وصفه، إلى العودة لسوريا، والمشاركة في أعمال جديدة.

ويعدّ زهير رمضان أحد أشد الممثلين السوريين تأييدا لنظام الأسد، وهو ما دعا فنانين معارضين للنظام لمهاجمته.