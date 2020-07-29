أحدث صورة للنجمة”نجاة الصغيرة” تثير الجدل والسؤال عن أحوالها المعيشية

أثارت الصور المتداولة في مصر للفنانة “نجاة الصغيرة” البالغة من العمر 81 عاما، وهي تجلس أمام البناية التي تسكنها بمنطقة الزمالك وسط القاهرة جدلا واسعا.

حيث انتشرت يوم الاثنين الماضي، مجموعة من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية تؤكد وجود المطربة المصرية نجاة الصغيرة في الشارع بعد تصدع عمارتها، عمارة الشربتلي في حي الزمالك بمحافظة القاهرة، بسبب أعمال حفر مترو الأنفاق.

يقول المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، طارق مرتضى، إن “النقابة تفتح ذراعيها للفنانة نجاة الصغيرة بأي وقت ترغب فيه”، مؤكدا أن “النقابة مستعدة لتلبية مطالبها خاصة بعدما تم إخلاء عمارة الشربتلي في الزمالك التي تعد الفنانة القديرة نجاة من بين ساكنيها”.

كما نقلت العديد من الصحف عن مصدر في نقابة المهن الموسيقية في مصر قوله إن هناك “مكالمة جرت بين نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر والفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، وذلك على إثر تداول صور لسيدة ترتدي النقاب جالسة أسفل عمارة الشربتلي في الزمالك التي تضررت من أعمال حفر المترو في القاهرة”.

وأكدت الفنانة نجاة الصغيرة، للفنان هاني شاكر أنها تعيش حياة كريمة مع ابنتها، وأفصحت له عن مكان إقامتها الجديد ولكنها طلبت منه عدم إخبار أحد لرغبتها في الابتعاد عن الأضواء ولعدم محاولة أحد الوصول إليها.

وأكد مصدر مقرب من النقابة، أن النقابة كانت تتواصل بشكل مستمر كل فترة مع الفنانة الكبيرة لتطمئن عليها، ولكن بعدما غيرت مقر إقامتها فقدت الاتصال بها، حتى استطاعت النقابة التوصل إلى مكانها عن طريق بعض الأصدقاء بعد أزمة الصورة الشهيرة، لذلك رفض الفنان هاني شاكر الإفصاح عن مكان إقامتها مع ابنتها احتراماً لرغبتها.