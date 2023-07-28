أحمد ماضي: فضل شاكر مظلوم.. وهذه هي الفنانة الأولى في العالم العربي!

حلّ الشاعر أحمد ماضي على الإعلامية ديانا فاخوري ضمن برنامج “ألبوم حياتي” عبر صوت بيروت إنترناشونال.

لفت ماضي الى أنه لا يزال هناك فنان,ن وملحن,ن جيد,ن في الوسط الفني، موضحاً أنه لا يريد أن يدخل في موضوع القضية مع الفنانة إليسا لإيمانه بالقضاء، مشدداً على أنه صاحب حق، وإليسا هي الخاسرة، والقضية بينهما ستبقى في القضاء، مؤكداً أنه لا يوجد مجال للصلحة مع إليسا.

وعن الفنان فضل شاكر، رأى أن هناك أجيال تربّت على فنّ فضل شاكر، ولا يزال هناك أجيال تتربى على أغانيه، مضيفا أنه حتى الفنانين الذين كانوا ضده أو معه يعترفون بفنه.

وأوضح أن شاكر ظلم في الفترة الزمنية التي توقف فيها وهو يحاكم على أقواله السياسية، مشيراً إلى أنه ضد ما فعل فضل، ولكن لا يوجد أحد يحاسب كل هذه الفترة ويسجن في منزله من دون الخروج الى العلن.

وكشف أن زياد برجي فنان شامل، معتبرا أن عائلتهما واحدة، وهما مقربان جدا، مشددا على أن برجي شخص حقيقي، ورأى ان برجي فنان يعمل بجهد كبير وبطريقة صحيحة.

وقال ماضي أن أغنية “رجب” للفنانة هيفاء وهبي كانت بداية انتشاره وشهرته، إلا انه اليوم وفي هذا العمر لا يعيد كتابة مثل تلك الأغاني.

ووصف والده محمد ماضي بانه “تاج رأسه، ومن أهم الشعراء”، وكان يعطيه رأيه في أعماله، ويساعده بوجوده بالحياة، وهو رفيق حياته.

واعتبر أن الفنان اليوم بحاجة الى إدارة صحيحة لينتج من خلالها.

ولفت ماضي الى أن ميريام فارس ناجحة بأعمالها، وهي أكثر من مغنية، كونها فنانة إستعراضية أيضاً، وقال انه ضد إعتزال أي فنان لأن الغناء غير محرّم.

أشار الى انه لم ينتقد السيدة فيروز بل انتقد أغناني الرحباني التي غنّتها فيروز، مؤكداً أنه لا يمكن مقارنة زياد الرحباني بريما الرحباني.

وتابع حديثه، أنه ضد ارتداء الحجاب، والحجاب مفروض علينا بالدين، وقال انه مقتنع بالدين ولكنه ليس مقتنعاً برجال الدين معتبرا انهم هم من يفرقوننا.

وكشف أن الفنانة نوال الزغبي رفيقة الدرب، ولا تزال نجمة وتحافظ على فنّها وهو يحب لون نوال القديم أكثر من لون البلدي.

ورأى ان الفنانة شيرين عبد الوهاب هي الفنانة الأولى في العالم العربي، ومن أهم الأصوات.

وختم بعنوان لألبوم حياته: “قصص من الماضي”.