أزمة مبابي وباريس.. الرئيس الفرنسي يتدخل

يتواصل الحديث حول الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، حيث أعلن النادي الباريسي استبعاد اللاعب من الجولة التحضيرية للموسم الجديد والمقامة في اليابان.

ويعود السبب في ذلك إلى تمسك مبابي بخيار عدم التجديد لباريس سان جيرمان، والرحيل عن الفريق بعد نهاية عقده صيف 2024.

ودعم الاتحاد الوطني الفرنسي للاعبي كرة القدم النجم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، ضد فريقه، بعد استبعاده من جولته الآسيوية قبل الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، أنه من المتوقع أن يتدخل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لحل مشكلة مبابي مع باريس سان جيرمان، أو أن يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاتصال المباشر مع إدارة النادي الباريسي من أجل حل المشكلة.

ويعود السر وراء التدخل المرتقب للرئيس الفرنسي والاتحاد المحلي، أنه من المستحيل ترك مبابي يواجه مصير التجميد لمدة سنة، من أجل قيادة منتخب فرنسا في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

يذكر أن الاتحاد الوطني الفرنسي للاعبي كرة القدم، أصدر بيانًا بعد استبعاد مبابي، قائلًا : “اللاعبون جميعهم يجب أن يتمتعوا بنفس ظروف العمل التي يتمتع بها باقي القوى العاملة المحترفة، ويرى الاتحاد الوطني، أنه سيكون من المفيد تذكير المديرين بأن الضغط على الموظف من خلال تدهور ظروف عمله، على سبيل المثال لإجباره على المغادرة أو قبول ما يريده صاحب العمل يشكل مضايقة أخلاقية، وهو ما يدينه القانون الفرنسي بشدة”.