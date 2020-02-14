“أزمة مباغتة” تٌلغي 3500 حفل زفاف في الولايات المتحدة

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بسبب الإفلاس المفاجئ، ألغت شركة حفلات زفاف أكثر من 3500 حفل زفاف في الولايات المتحدة، تاركة الآلاف ممن ينتظرون “يومهم الكبير” في مأزق.

وكانت شركة “نواه للمناسبات”، التي تدير أكثر من 40 موقعا لحفلات الزفاف في 20 ولاية على الأقل، أعلنت إفلاسها، وفقا لموقع “فوكس نيوز”.

وأمرت محكمة الإفلاس التي تدير ملف الشركة التي تتخذ من مدينة يوتاه مقرا لها، بتوقف عمليات “نواه للمناسبات” فورا، وفقا لرسالة نُشرت على موقع الشركة على الإنترنت.

ويعني قرار المحكمة خسارة مئات الآلاف من الدولارات، بالنسبة لـ7500 من العرائس والعرسان، الذين حجزوا بالفعل مواعيد وأماكن الحفل مع الشركة.

وقال كينيث كانون، محامي الإفلاس الذي يمثل الشركة: “تدين الشركة قانونيا المبالغ المدفوعة للجميع، ولا يوجد خلاف حول ذلك.. المشكلة أنه لا توجد أي أموال للشركة لرد الدين”.

وقال الموقع إن 7500 عروس وعريس تم إلغاء حفلات زفافهم، مما يعني إلغاء 3750 حفلة كانت قد حجزت عبر الشركة الأميركية، مما جعلهم في “موقف صعب”.

وفي أعقاب الإفلاس، وقفت عدة شركات منظمة لحفلات الزفاف، مع المتضررين، وقدمت أسعارا مخفضة لهم، كي ينظموا حفلات زفاف بديلة من دون تأخير كبير.

ومن بين الشركات المساعدة، شركة “شاتو” في كولورادو، التي عرضت أسعارا مخفضة للمتضررين، بينما أعلنت صفحات على فيسبوك استعدادها لتعويض المتضررين بمواقع حفلات جديدة في مدن مختلفة.