أسطورة برشلونة يحاكم بتهمة الاغتصاب

أعلنت المحكمة العليا في برشلونة، رسميًّا عقب 15 جلسة استماع للبرازيلي داني ألفيش خلال 6 أشهر ، محاكمته بتهمة الاغتصاب الجنسي، بعد الكشف الطبي والنفسي اللذين خضعت لهما الضحية.

وستجرى جلسة محاكمة داني ألفيش يوم الثالث من آب الجاري، حيث سيتم تطبيق عقوبة الاغتصاب الجنسي عليه، خصوصاً أن ما ذكره في التحقيقات لم يكن صحيحا، وأنه أجبر الفتاة البالغة من العمر 23 عاما، على إقامة علاقة معه.

وبات من المتوقع أن تتراوح مدة عقوبة داني ألفيش ما بين 4 و12 عاما، خصوصاً بعد تعديل قانون العقوبات الجنائية في إسبانيا، ووفق التقارير الإسبانية قد يصدر حكم ضده بالسجن لـ 10 سنوات. وستلزم المحكمة اللاعب البرازيلي بدفع مبلغ 150 ألف يورو للضحية، تعويضا على الضرر النفسي والمعنوي، الذي تعرضت له الفتاة.

واعتقلت شرطة مدينة برشلونة، داني ألفيش في أعقاب قرار القاضي بحبسه، حيث تم تحويله مباشرة إلى سجن “بريانس 1” في سانت إستيف سيسروفيرس، الذي يتواجد فيه منذ شهر كانون الثاني الماضي.

وأنكر أسطورة فريق برشلونة سابقا، بعد القبض عليه كل الاتهامات التي وجهت له، قبل أن يعود ويغير أقواله بأن السيدة الإسبانية تعمدت ملامسته، وفي المرة الثالثة، اعترف داني بإقامة علاقة “جنسية” بينهما. ورفضت المحكمة الإفراج عن ألفيش حتى يدفع كفالة مالية، حيث وصفه المدعي العام بأنه يمثل خطورة على المجتمع، خاصة أنه شخص غير إسباني، ويمتلك أموالا طائلة وتصرفاته السلوكية غير سوية.