أسما شريف منير: الناس بتسخن أبويا عليا

قالت أسما شريف منير، إن الهجوم الذي تعرضت له بعد حلاقتها لشعرها، كانت تعرف أنه سيحدث، وأن الناس ستكون مع أو ضد، مشيرة إلى أن هناك فارقًا بين أن تكون عارف أو تريد ذلك.

وأضافت أسما خلال مداخلة هاتفية لبرنامج تلفزيوني، أنها كانت تريد أن تقوم بما تريد ويمر عادي، مشيرة إلى أن هناك نساء كثيرات محجبات مروا بنفس التجربة لمعالجة شعرهم وكتبوا لها ولم يشعر بهم أحد، مؤكدة أن هناك فرق بين أن يقول الشخص رأيه وأن يجرح الناس كما يوجد ناس تتحدث باسم الدين وفي الوقت نفسه تجرح.

وعن دعم والدها الفنان شريف منير لها قالت: “اسمي مرتبط باسمه وهذا شيء يجعله يتحمل أشياء ليس له علاقة بها ورغم ذلك دعمني ووقف إلى جانبي لأنني أقدمت على هذه الخطوة وأنا في الكوافير”، مؤكدة أنه قال لها: “اعملي اللي انتي عايزاه طالما لا تؤذي أحد”.

وأضافت: “بعض المتابعين وصلوا لمرحلة أنهم يسخنوا والدي عليَ، فأحيانًا ارتدي لبس هو كرجل شرقي لا يقبله فيطلب مني إزالة الصورة وينصحني بعدم لبسه مرة ثانية وأقول حاضر، مثلما يحدث في أي بيت وبين أي أب وابنته فأنا احترم رأيه ولا أريد أن يغضب مني”.