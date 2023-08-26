بعد "حلاقة الزيرو".. نجمات يدعمن أسما منير

دعمت عدد من النجمات أسما شريف منير ضد الانتقادات التي تعرضت لها بعد حلاقة شعرها نهائياً في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن كشف والدها عن موقفه منها.

أسما شريف منير تكشف أسباب حلاقة شعرها

وفي التفاصيل، نشرت أسما شريف منير عدداً من الصور لها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام بعد حلاقة شعرها وعلقت عليها موضحة حقيقة معاناتها مع الاكتئاب والاضطراب النفسي كما ردد البعض.

وقالت أسما شريف منير:” طيب أول حاجة شكراً علي كل ردود الفعل، الوحشة والحلوة كلها، ساعات موقف زي دي بتخلي ناس تشوف ناس تانية عاملين إزاي مجرد إنهم بيعبروا عن رأيهم، و شكراً لكل الناس اللي كانت خايفة و قلقانه عليا، ممكن بقي أقول لكم الحكاية من وجهة نظري ببساطة”.

وشرحت ابنة شريف منير الأسباب التي دفعتها لحلاقة شعرها قائلة: “أولاً الحكاية أتت بالصدفة جداً وكان قرار لحظي وانفعالي جداً و مش ندمانة عليه، تاني حاجة أنا مش بعمل كده عشان أطلع ترند بس كنت عارفة إني هبقي ترند، في فرق كبير بين عايزة وعارفة”.

وانتقدت أسما فكرة الترند، قائلة: “فكرة الترند ده نقمة مش حاجة حلوة خالص، بس مش هدخل في الجدل ده دلوقتي”، كما نفت في الوقت ذاته ما تردد عن مرورها بحالة اكتئاب.

وتابعت قائلة: “تالت حاجة أنا الحمد لله كويسة ومبسوطة و مش واخدة الخطوة دي بسبب اكتئاب خالص بالعكس، دي صفحة جديدة حلوة مليانة تفاؤل وقوة وإرادة وتحدي وجرأة وشجاعة وكل حاجة إيجابية في الكون”.

وأضافت: أنا فعلاً من فترة كنت بمر بمرحلة صعبة جداً بس كنت في رحلة بقالي شوية بتعافي منها و بقف علي رجلي من الأول وكان آخرها رحلة دهب، ده مش اكتئاب ده مرحلة انتقالية مؤمنة إني هحقق فيها حاجات كتير..”.

ورداً على منتقدي شكلها، قالت: “آخر حاجة الجماعة اللي مكبرين الموضوع، ده شعري مش شعرك، أنا عاجبني شكلي جداً، جامد بصراحة، شكله جامد، ومديني ثقة في نفسي جداً، بحبكم أوي بجد”.

نجمات يدعمن أسما شريف منير

وتفاعل مجموعة كبيرة من متابعي ابنة شريف منير، كان من بينهم عدد من نجمات الفن وهم: :سمية الخشاب، غادة عادل، هاجر الشرنوبي”.

وحرصت غادة عادل على الإشادة بشكل أسما شريف منير من خلال تعليقها: “قمر”، بينما علقت سلمى أبو ضيف أن نظرتها تلخص الكثير، وعبرت هاجر الشرنوي عن محبتها لها قائلة: “بحبك يا أسما”.