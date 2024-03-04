أسواق الخليج تُغلق على انخفاض

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض اليوم الاثنين 4 مارس/آذار 2024، بينما يترقب المستثمرون شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمام الكونجرس للحصول على مزيد من الدلائل على السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.

ومن المقرر أن يدلي باول بشهادته أمام المشرعين يومي الأربعاء والخميس.

ومعظم عملات دول الخليج مربوطة بالدولار، وعادة ما تسترشد السعودية والإمارات وقطر بأي تغيير في السياسة النقدية للولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر السعودي للجلسة الثانية على التوالي ليتراجع واحدا بالمئة عند الإغلاق ويسجل أكبر انخفاض في أكثر من شهر مع هبوط أسهم معظم القطاعات.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، 1.5 بالمئة وهبط سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 3.2 بالمئة.

وانخفض مؤشر دبي 0.7 بالمئة مع هبوط سهم بنك دبي التجاري 9.9 بالمئة وتراجع سهم بنك المشرق 3.4 بالمئة.

غير أن سهم سالك لتحصيل رسوم المرور على الطرق السريعة ارتفع اثنين بالمئة بعدما أعلنت الشركة توزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 7.3338 فلس للسهم، وقالت إنها تتوقع أن يتراوح هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين للسنة المالية 2024 بين 65 و66 بالمئة.

وهبط المؤشر القطري هبوطا قليلا ليستقر عند التداول مع انخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، بنسبة 1.4 بالمئة، بينما ربح سهم صناعات قطر 0.2 بالمئة.

وصعد مؤشر أبوظبي للجلسة الثانية على التوالي ليغلق على ارتفاع 1.1 بالمئة مدعوما بزيادة سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية 1.1 بالمئة وربح سهم أدنوك للحفر 2.4 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر الأسهم القيادية في مصر 5.1 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له فيما يقرب من عام مع صعود معظم الأسهم.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي 4.6 بالمئة وزاد سهم مجموعة طلعت مصطفى 15.4 بالمئة.

وقالت مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري أمس الأحد إن وحدة أيكون التابعة لها أكملت إجراءات الاستحواذ على 51 بالمئة من شركة ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية.