أصالة بحفل غنائي في بيروت بعد 27 عاماً

عادت الفنانة السورية أصالة نصري إلى بيروت بعد غيابٍ دام سبعة وعشرين عامًا عن المسرح اللبنانيّ، لتقف مجددًا أمام جمهورها في حفل طال انتظاره، أقيم على مسرح Forum De Beyrouth.

هذه العودة لم تكن مجرد حفلة غنائية عادية، بل حدثًا فنيًا حافلًا بالشجن والحنين، إذ اجتمعت أصالة بجمهور لطالما رافقها منذ بداياتها، واشتاق لصوتها على خشبة المسرح اللبناني الذي شهد لحظات مهمة من تاريخها الفني.

أصالة شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” صورًا من إطلالتها المميزة، حيث تألقت بفستان راقٍ من تصميم اللبناني كريكور جابوتيان، المعروف بابتكاراته التي تجمع بين الفخامة والرقي.

الإطلالة لاقت إعجاب الجمهور ورواد مواقع التواصل الذين تداولوا صورها بكثافة، معتبرين أن أصالة أرادت أن تكرّم بيروت بوقفة أنيقة تليق بمكانتها الفنية والتاريخية.

افتتحت أصالة الحفل بكلمات مؤثرة عن اشتياقها للبنان وبيروت، على أنغام أغنيتها الشهيرة يسمحولي الكل، وسط تصفيق أكثر من ستة آلاف من محبيها.

ولم تنقطع كلمات "بحبكن" و"اشتقتلكن" عن فمها، لتعبر عن سعادتها البالغة بالحفل وتفاعل الجمهور الكبير معها.

قدمت أصالة خلال الحفل أكثر من أغنية كعربون وفاء ومحبة لفنانين راحلين: غنّت اشتقنا كتير للراحل زكي ناصيف، بينما حملت العلم اللبناني على المسرح.

وقدمت أنا اللي عليكي مشتاق للراحل جوزيف صقر، من ألحان زياد الرحباني، بعد أن سبقها بموال جمع بين بيروت والشام، مؤكدة محبتها لزياد وتأثرها الكبير بروحه الفنية.

فاجأت أصالة الجمهور بتقديم أغنيات من ألبومها الجديد ضريبة البعد، الذي صدر قبل نحو شهرين، حيث أدت العنب الساقع ومش وحشة، إضافة إلى مقطع من أغنية ضريبة البعد.

لم تنس أصالة أن تستعيد أرشيفها الغني بالنجاحات، فغنّت سامحتك التي رددها معها الجمهور بحماس كبير، إلى جانب بنت أكابر، فوق، جابه سيرته، آسفة، وشو بدك.

كل أغنية كانت تعيد ذكريات مختلفة لجمهورها الذي لم يتوقف عن الغناء والتصفيق.

اختتمت أصالة الحفل بأغنيتين متناقضتين في المزاج: صندوق التي أثارت دموعها ودموع الجمهور معًا، لتكون لحظة مؤثرة ستظل عالقة في ذاكرة الحفل، ثم أنهت الليلة بأغنية غلبان التي أعادت البسمة ورسمت أجواء من الفرح والرقص، لتكون الختام الأمثل.

الحفل لم يقتصر على الجمهور الغفير الذي ملأ المدرجات، بل شهد حضورًا لافتًا لعدد من نجوم الفن والإعلام، ومن أبرز الحاضرين النجم معتصم النهار والفنانة نادين الراسي، اللذان عبّرا عن سعادتهما بعودة أصالة إلى بيروت. كما جلست ابنتها شام الذهبي وزوجها في الصف الأول، ليشاركاها فرحة العودة بعد سنوات طويلة من الغياب.

يابيروت ياحبيبتي وكأنّه هالليله حلم وصرت بحضنك بعد شوق سنين وهالليله بحياتي تاريخ ..معك اليوم رح أبدى بدايه جديده رح جدد أحلامي وعلّي سقف طموحاتي وأشكر ربي جمعنا سوا .. pic.twitter.com/9Kx3hPVOKO — Assala (@AssalaOfficial) August 16, 2025