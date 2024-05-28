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أصالة نصري تكشف عن أولى مفاجآت ألبومها الجديد: "أغنية باللهجة العراقية"

منذ 23 دقيقة
الفنانة السورية أصالة نصري

الفنانة السورية أصالة نصري

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شرعت المطربة السورية أصالة نصري الترويج لألبومها الغنائي الجديد، حيث كشفت عن قرب طرح أولى أغانيه، وهي أغنية “إنسان” التي ستكون باللهجة العراقية.

و شاركت أصالة نصري البوستر الترويجي لأغنيتها الجديدة “إنسان”، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، والذي ظهرت فيه منفردة ومغمضة عينيها.

وأرفقت أصالة البوستر ببيان من شركة “روتانا” المنتجة للألبوم، جاء فيه: “أول أغنية صولا باللهجة العراقية في ألبومها الجديد، ترقبوا جديد أيقونة الشرق أصالة (إنسان) من الألبوم القادم”.

وبحسب شركة “روتانا”، فإن أغنية “إنسان” من كلمات محمد الترك، وألحان كرار شريف، وتوزيع علي روني.

وقد أثار إعلان أصالة عن أغنية “إنسان” حماس جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن تشوقهم لسماعها خاصةً أن الأغنية باللهجة العراقية، متسائلين عن نوعية باقي أغاني الألبوم، ومتمنين لها نجاحاً واسعاً.

يأتي جديد أصالة نصري في تقديم أغنية عراقية بعد إطلاقها مطلع العام الجاري 2024، أغنيتها “صندوق” باللهجة السورية، والتي تعاونت فيها مع الكاتب السوري رامي كوسا، وألحان وتوزيع يزن الصباغ، وحمل الفيديو كليب توقيع المخرج حسن غدار. حصدت أغنية “صندوق” الكثير من الأصداء الإيجابية من قبل العديد من السوريين الذين حركت بداخلهم مشاعر كثيرة، لا سيما البعيدين عن عوائلهم.

    المصدر :
  • وكالات

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