أغربها الطماطم.. 5 أطعمة تعمل كواقٍ طبيعي من الشمس

هناك أمر واحد يثير القلق أثناء الخروج في الشمس، وهو “السمرة” التي تسببها. في هذه الحالة، فإن آلية العمل الأولى لمعظمنا هو استخدام واقي الشمس. دعونا نتفق على أننا ننفق ثروة للحصول على غسول أو جل جيد لحماية أنفسنا من الحرارة الحارقة؛ ولكن هل فكرت يومًا في إصلاح نظامك الغذائي؟ هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على منع الحرارة الشديدة وحماية بشرتك من الداخل إلى الخارج. وخمن ماذا، لا تحتاج إلى قطع أميال للحصول على هذه الأطعمة؛ بدلاً من ذلك، كل ما عليك فعله هو البحث في مخزن المؤن الخاص بك واتخاذ قرار حكيم.

كيف يساعد نظامك الغذائي على منع الحرارة وأشعة الشمس؟

إن وجباتك لها دور كبير في كيفية عمل الجسم. خلال فصل الصيف، يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء على إدارة الصوديوم والبوتاسيوم والمنغنيز في الجسم مما يؤدي إلى تجديد السوائل والمواد المغذية المفقودة. علاوة على ذلك، فإن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء تساعدك أيضًا على البقاء رطبًا، مما يزيد من مقاومة إشعاع الشمس، والذي يمنع التسمير والمخاطر الصحية الأخرى المرتبطة بالحرارة.

ووفقاً لموقع “food.ndtv” إليكم 5 أطعمة يمكن أن تساعدك على منع الاسمرار بشكل طبيعي

1 عصير الليمون

إن مشروبات الليمون تساعدنا على التبريد على الفور، والتغلب على الحرارة الشديدة في الخارج. لكن هل تعلم أنها يمكن أن تكون واقيًا طبيعيًا من الشمس أيضًا؟ الليمون غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد على درء الأشعة فوق البنفسجية، مما يحمينا بشكل أكبر من أضرار الجذور الحرة التي تسببها على الجلد.

2 مشروب اللبن

يعتبر مشروب اللبن معزز بالعناصر الغذائية التي تساعد على دعم امتصاص الحديد من النظام الغذائي، مما يزيد من حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة. كما يساعد على منع التجاعيد والخطوط الدقيقة أيضًا.

3 الشاي الأخضر

إذا كنت تشرب الشاي الأخضر لإنقاص الوزن أو تعزيز عملية الهضم، فأنت في انتظار العلاج. سبب آخر لجعل الشاي الأخضر أفضل صديق لك، هو أنه يساعد على منع تسمير البشرة أيضًا، بفضل مضادات الأكسدة البوليفينول الموجودة في المشروب. كما يساعد على منع الآثار السلبية لأضرار أشعة الشمس.

4 الطماطم

الطماطم هي الحل لجميع مشاكلك المتعلقة بالشمس. فهي تحتوي على الليكوبين، الذي يمتص الأشعة فوق البنفسجية فئة A وB ويساعد على منع مخاطر حروق الشمس.

5 ماء جوز الهند

من المعروف دائمًا أن ماء جوز الهند مرطب طبيعي يساعد على تغذية البشرة وجعلها ناعمة ونضرة. فهو علاج منزلي لأضرار الشمس أيضًا. حيث يساعد على إزالة الشوائب من الجلد ويعزز لون البشرة.

الآن بعد أن أصبحت جميع النصائح في متناول يدك، جربها واستمتع ببشرة رائعة أثناء تواجدك تحت أشعة الشمس.