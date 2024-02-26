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أغنية "فلاورز" لمايلي سايرس تفوز بجائزة الأغنية الفردية الأكثر مبيعا في 2023

منذ 39 دقيقة
مايلي سايرس

مايلي سايرس

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حصدت أغنية “فلاورز” للمغنية مايلي سايرس الاثنين جائزة الأغنية الفردية الأكثر مبيعا في العالم لعام 2023، وهي المرة الأولى التي تتصدر فيها المغنية ومؤلفة الأغاني الأمريكية القائمة التي يديرها الاتحاد الدولي للتسجيلات الصوتية (آي.إف.بي.آي).

ونالت “فلاورز” الجائزة بعد أسابيع فقط من فوزها باثنتين من جوائز جرامي. وتدور كلمات الأغنية، على إيقاع موسيقى الديسكو، حول الانفصال وتُذكّر فيها المغنية نفسها بأنها تستطيع أن تشتري الزهور لنفسها بعد انتهاء العلاقة العاطفية.

وقال الاتحاد إن خدمات الاشتراك المدفوعة بثت الأغنية بما يعادل 2.7 مليار مرة. ويستخدم الاتحاد، الذي يتخذ من لندن مقرا، بيانات من المبيعات في الواقع ووسائل التسليم الرقمية للتوصل إلى رقم تمثيلي.

ودخل فنانون من نيجيريا والمكسيك لأول مرة في قائمة المراكز العشرة الأولى.

وحصلت النجمة الأمريكية تيلور سويفت، التي فازت بجائزة أفضل فنان تسجيل عالمي لهذا العام للمرة الرابعة من الاتحاد الدولي للتسجيلات الصوتية، على المركزين السابع والتاسع في قائمة الأغاني الفردية بأغنيتي “كرول سامر” و”أنتي-هيرو”.

ويمثل الاتحاد الدولي للتسجيلات الصوتية صناعة الموسيقى المسجلة في العالم.

    المصدر :
  • رويترز

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