أفضل 3 أبراج توفيراً للمال.. هل برجك بينها؟

يصعب معرفة من أين يمكنكِ بدء رحلتكِ لتوفير المال، فعند تحديد مدى فاعلية شخص ما في هذا الأمر، فإن هناك الكثير من العوامل، التي يجب أخذها بعين الاعتبار.

وغالباً، يرتبط عنصر التراب بالعالم المادي، لذا فإن الأبراج الثلاثة، التي يحكمها هذا العنصر (الأبراج الترابية: الثور، العذراء، والجدي)، تميل إلى أن تكون متناغمة جداً مع قوة العمل والموارد المادية والثروة الملموسة. إضافةً إلى ذلك، تولد جميع الأبراج الترابية الثلاثة بإحساس مدمج بالتطبيق العملي، ما يجعل من الأسهل عليها التفكير بعقلانية بشأن الشؤون المالية، وأن تكون عملية بشأن الإنفاق.

وفي حين يميل مواليد برج الثور الثابتون، ومواليد برج العذراء المنطقيون، إلى أن يكونوا جيدين في إدارة أموالهم، يتمتع مواليد برج الجدي بأكبر ميزة فلكية، عندما يتعلق الأمر بالادخار، وهذا كله بفضل زحل، كوكب النضج والتخطيط طويل المدى، الذي يتصادف أنه الحاكم الكوني للجدي.

وإذا كنتِ مولودة في الفترة بين 22 ديسمبر و19 يناير، فقد تجدين أن تحديد هدف الادخار لنفسكِ يأتي بسهولةِ أكبر مما تعتقدين، ولهذا السبب يعتبر الجدي من الأبراج الأفضل في توفير المال.

الأبراج الترابية الأفضل في التوفير

لديها انضباط قوي:

بفضل تأثير كوكب زحل، يتمتع مواليد برج الجدي بإحساس مدمج بالانضباط الذاتي، ما يجعل من السهل قول: (لا) للإنفاق التافه، وبمجرد أن يحدد مواليد برج الجدي هدفًا لأنفسهم، فإنهم يأخذونه على محمل الجد، ما يدفعهم إلى الحفاظ على قوة الإرادة، اللازمة لمتابعة خططهم حتى النهاية. وعندما يتعلق الأمر بالالتزام بالميزانية، وبناء الشعور بالأمان المالي، ستكون هذه الأبراج الترابية على استعداد لتقديم التضحيات، والوفاء بالتزاماتها.

تستثمر في أهدافها طويلة المدى:

يتطلع مواليد برج الجدي والعذراء والثور، دائماً، إلى الأمام، ويخططون لخطواتهم التالية، لأنهم يدركون بالفطرة أن الاختيارات التي يتخذونها في الوقت الحاضر تؤثر في مستقبلهم، وهو سبب آخر يأتي بشكل طبيعي بالنسبة لهم لتوفير المال.

وبسبب بصيرتهم واهتمامهم بالأمن المالي، من المرجح، أيضاً، أن يستثمر مواليد الأبراج الترابية أموالهم في الأسهم غير المتقلبة، أو حسابات التوفير، التي من شأنها زيادة دخلهم بمرور الوقت.

وعندما يتعلق الأمر بالإنفاق، فإنهم يفضلون الاستثمار في منتج عالي الجودة، مصمم ليدوم طويلاً، ما يوفر لهم المال في النهاية على المدى الطويل.

كما أنهم يتمتعون بأخلاقيات عمل مثيرة للإعجاب، ويعملون بجدٍّ كبير.