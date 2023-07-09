أكبر حشد جماهيري بتاريخ لبنان في حب تامر حسني

رغم الظروف الصعبة التي تمر بها لبنان التي أدت إلى إلغاء الكثير من الحفلات الغنائية مما تسبب في ظلام فني خلال هذه الفترة، ولكن يظهر النجم المصري تامرحسني، كالشمس ليضيء الحياه من جديد بلبنان بعد استقباله بالزفة و الورود و حمله على الأعناق، يسجل حسني أكبر حضور جماهيري في تاريخ لبنان في ليلة لا تُنسى وستظل راسخة في أذهن الشعب اللبناني.

ظل الجمهور ينادي على حسني، قبل صعوده على المسرح بمنتهى الحب و الحماس و في لحظة صعوده صرخ الجميع بأعلى صوت مع التصفيق الحار وسط صيحات عالية هزت أركان المسرح في حب حسني، و ظلت متواصلة و مستمره وقت طويل و عندما يعلي حسني، صوته في المايك ليتحدث تزداد صيحات الحب مع أول حرف ينطقه فيتوقف عن الكلام من عظمة صوت الجمهور.

استمر الجمهور في صيحات الحب في مشهد تاريخي لما يشهده أحد من قبل حتى جلس الفنان تامرحسني على ارض المسرح و قال، :”صوتكم اللي مخلي رجلي مش شيلاني هغني ازاي طيب

ثم شكر تامر الشعب اللبناني و دولة لبنان و الصحافه و الإعلام اللبناني على كل هذا الحب.

و بدأ الحفل باغنية هرمون السعاده التي كانت بمثابة زلزال يضرب جميع أرجاء المكان ثم غنا أشهر أغانيه الجديدة والقديمة مثل انت اختيار، قولني كلام، هدلعني، حلو المكان، ليه طله، حبيتها يا ناس، عيش بشوقك، ناسيني ليه، كفاياك أعذار، حلم سنين،بنت الايه، كل مرة، أكتر حاجة ، انا ولا عارف، تليفوني رن، يانا يا مفيش، ارجعلي، نور عيني، ميحرمنيش منك، وحرص حسني على اهداء أغنية “كل سنة وأنت طيب” لمجموعه أفراد احتفالاً بيوم ميلادهم.

ظل يغني حسني، و يلتقط الصور التذكاريه على قدر الإمكان و في لفتة انسانية كعادته أوقف الحفل أكثر من مرة و طلب من الامن الدخول وسط الجمهور لمساعده بعض الحاضرين الذين اصيبوا بحالات اغماء من فرحتهم برؤيته و حماسهم الشديد وسط هذا الزحام الاسطوري و امتنع عن الغناء حتى اطمئن على الجميع و استكمل حفله التاريخي و انهى الحفل بعرض مسرحي ازهل الحضور من براعته و براعة حركاته الراقصه مع فرقته الاستعراضيه على أشهر أغانيه عمري ابتدا، ياتاعبني، بغير عليها، اللي جاي أحلى، متوصينيش، في ميدلي سريع.

وقدم حسني، موهبتين لبنانيتين ليا و كارولينا و قابلهم الجمهور بمنتهى الترحاب و اختتم الحفل بأغنيه “تاج” التي تكون أحدث اصداراته و تفاعل معها الجميع خصوصاً و كان هناك البعض من الجماهير يرتدون القناع الأحمر الخاص بشخصية تاج داخل فيلمه الجديد ( تاج ) و عادة صيحات الحب لمجرد احساسهم انه سوف يغادر المسرح و قال لهم حسني،:”طب هغني شويه كمان بس اوعدوني تخرجوا في هدوء عشان محدش يتئذي من الزحمه و ظل يغني مجدداً ليعطي مساحه للخروج الآمن للجمهور”.

و شكر السيد حسين كسيره على التنظيم المبهر و شكر السيد ياسر الحريري متعهد الحفل و كل من بذل مجهود في هذا الحفل الاسطوري و شكر الشعب اللبناني الذي حمله على الأعناق منذ استقباله من المطار، حقاً تامرحسني أسطوره فنيه يشهدها التاريخ في عصرنا الحالي.