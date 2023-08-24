الخميس 8 صفر 1445 ﻫ - 24 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أكثر خطأ قد ترتكبه خلال إقامتك في الفندق

منذ ساعة واحدة
غرفة فندق- تعبيرية

غرفة فندق- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

قد يرتكب العديد من الأشخاص بعض الأخطاء خلال إقامتهم في الفنادق، ولكن السؤال الأهم، ما هو أكثر خطر قد نرتكبه في هذه الحالة؟.

كشفت عميلة سابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن “الخطأ الكبير” الذي يرتكبه العديد من الأشخاص عند الإقامة في الفنادق.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن المحللة الجنائية السابقة في “إف بي آي”، كانديس ديلونغ، قولها: “أكبر خطأ يرتكبه الناس خلال إقامتهم في الفنادق هو فتح باب غرفتهم بسرعة ودون معرف من خلفه”.

وأضافت:”يجب دائما التأكد والتحقق من الشخص الموجود خلف الباب، حتى لو كنت تتوقع شخصا معينا.”

وتابعت ديلونغ: “إذا طلبت خدمة الغرف وسمعت طرقا على الباب، لا تفتح متسرعا ومعتقدا أن الأمر يتعلق بخدمة الغرف، دائما اسأل أولا “من هناك؟”

وأضافت هذا الخطأ قد يكلفكم حياتكم.

وأمضت ديلونغ 5 عقود في المجالات الجنائية وعلم النفس، وقالت إن معظم عمليات الاقتحام في الفنادق أو المنازل تكون انتهازية، حيث يقوم المجرمون بفحص الأبواب المفتوحة ويستغلون الفرصة للاقتحام.

وأشارت: “هناك دائما طرق لحماية نفسك، والأقفال هي أفضل حل”.

    المزيد من منوعات

    كيليان مبابي
    صدمة جديدة لمبابي في باريس سان جيرمان
    ليونيل ميسي
    لأول مرة منذ انضمامه.. ميسي لا يسجل مع انتر ميامي
    جون إيسنر
    ملك الإرسال الساحق.. الأمريكي إيسنر يعلن موعد اعتزاله

    الأكثر قراءة

    وزير الخارجية عبدالله بو حبيب
    الخارجية الأميركية ترفض تأمين حراسة أمنية لبو حبيب!
    وديع الشيخ
    صور.. عيد ميلاد اسطوري للنجم "وديع الشيخ" بمشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين
    سقوط طوافة للجيش اللبناني في بحمدون
    فيديو وصور.. سقوط طوافة للجيش اللبناني في بحمدون