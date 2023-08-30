أكرم حسني لصوت بيروت إنترناشونال: نجاح فيلم "العميل صفر" أفرحني

يحقق فيلم “العميل صفر” نجاحًا كبيرًا في صالات السينما، والذي يقوم ببطولته النجم المصري أكرم حسني الذي كشف لـ “صوت بيروت إنترناشونال” تفاصيل الشخصية التي يُجسدها داخل أحداث الفيلم، موضحًا أنه يؤدي دور موظف أمن يُدعى “صفر عبد اللطيف شداد” يحلم بأن يكون عميلًا سريًا مثل “جيمس بوند” لتنفيذ مهام مستحيلة، لكنه يفشل في ذلك، ويتعرّض للعديد من المواقف الكوميدية.

وقال أكرم حسني، إنه تحمس لهذا الفيلم، منذ اطلاعه على الفكرة قبل سنوات، لا سيما وأنها تعتمد على كوميديا الموقف وليس “الإيفيه”.

وأوضح أنه بذل جهودًا ضخمة وفريق العمل في فترة التحضير، رغبة في تقديم فيلم سينمائي على مستوى عالٍ من الجودة، و”كان لدينا حالة من الحماس والحب الشديد للعمل”.

وأكد أنّه جسد مشاهد الأكشن بنفسه، ولم يستعن بـ”دوبلير”، لافتًا إلى أنه أصيب بحالة من الخوف والرعب، خلال تصوير بعض المشاهد في مدينة الغردقة، والتي جاءت بعد أيامٍ قليلة من واقعة ظهور سمك القرش على الشواطئ هناك، متابعًا: “كنت أشعر بقلق شديد خلال وجودي في المياه، لكن الموضوع انتهى بسلام وخير”.

وأبدى حسني، سعادته بالتعاون الأول مع الفنانة فاطمة البنوي، من خلال الفيلم واصفًا إياها بقوله: “ممثلة موهوبة جدًا، وأفكارها دومًا خارج الصندوق، ووجودها داخل العمل، يُعد إضافة كبيرة للمشروع كله وأنا سعيد بتحقيق الفيلم إيرادات عالية”.

وتحدث أكرم حسني عن أسباب توقف تصوير الفيلم، لمدة 3 سنوات تقريبًا، قبل استئنافه مُجددًا منذ أسابيع قليلة، بعد تغيير فريق العمل، نافيًا وجود خلافات داخل الكواليس، أدت إلى تعطيل المشروع، ومؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.

وأرجع أسباب توقف التصوير، إلى انشغاله وبعض الفنانين الآخرين، في أعمال أخرى، وكان من الصعب تنسيق المواعيد، متابعًا: “عندما قررنا استئناف العمل، تجمعنا سريعًا من جديد، وتم استكمال التصوير في وقت قياسي”.

ولفت إلى أنّ اعتذار محمد سامي، عن الفيلم، يعود إلى انشغاله بأعمال أخرى، وكان من الصعب دخوله أكثر من مشروع في توقيت واحد.

وحول خوضه تجربة البطولة المطلقة في السينما، لأول مرة من خلال “العميل صفر”، أكد أنّه لا يمانع من تقديم أفلام جديدة خلال الفترة المقبلة تعتمد على البطولة الجماعية، طالما العمل يتضمن فكرة جيدة وجديدة.

ورأى أكرم أن انجذاب الأطفال لغالبية أعماله الفنية، يعود إلى ما تتضمنه تلك الأعمال من كوميديا وأغاني خفيفة، فضلًا عن تقديمه أفكار تحترم قيم الأسرة العربية، بعيدًا عن الابتذال، قائلًا: “أسعد دومًا بالأطفال، وأسعى لتقديم مشاريع تنال إعجابهم”.

وكشف أكرم حسني أنه حسم موقفه النهائي من المشاركة في موسم دراما رمضان 2024، وذلك بعدما تغيب عن الموسم الماضي، موضحًا أنه تعاقد على بطولة مسلسل جديد، ولا زال في مرحلة التحضيرات حتى الآن.

وأضاف أن الشركة المنتجة تواصل حاليًا مرحلة الترشيحات وتسكين الأدوار، تمهيدًا لانطلاق التصوير، حيث إنّ الموعد النهائي لم يُحدد بعد.