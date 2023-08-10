ألكاراز يبدأ الاستعداد لأمريكا المفتوحة بفوز صعب في كندا

بدأ المصنف الأول عالميا كارلوس ألكاراز الاستعداد للدفاع عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوز صعب على بن شيلتون 6-3 و7-6 ليتقدم إلى الدور الثالث في منافسات كندا المفتوحة، الأربعاء.

وفي أول ظهور له منذ تتويجه بلقب ويمبلدون احتاج اللاعب البالغ عمره 20 عاما إلى بعض الوقت لتثبيت أقدامه بالملاعب الصلبة في كندا، لكن دون شكوك حول النتيجة النهائية ليمدد سلسلة انتصاراته للمباراة 13 على التوالي.

وقال ألكاراز في الملعب الذي بيعت كل تذاكره في تورونتو “أحاول التركيز في كل مباراة، وألا أفكر في سلسلة الانتصارات بل مواصلة ما أفعله”.

وأضاف “أرى دائما أن أول مباراة في أي بطولة لا تكون سهلة أبدا، وتكون أصعب تحديدا أمام بن صاحب الضربات القوية”.

وتابع اللاعب الإسباني “كان من الصعب التحكم في الإيقاع لكنني سعيد جدا بالفوز والحصول على فرصة أخرى في البطولة”.

ولم يكن ألكاراز في مستواه المعهود لكن منافسه الأمريكي المصنف 41 عالميا، والذي حقق فوزا واحدا في مسيرته أمام أحد العشرة المصنفين الأوائل، لم يتمكن من اغتنام الفرص المتاحة للتفوق.

وعبر ألكاراز عن إحباطه في المجموعة الثانية وأشار إلى مدرج فريقه وتحدث إلى نفسه بعد إهدار ضربات اعتاد تحويلها إلى ضربات ناجحة.

ومع عدم تمكنهما من كسر الإرسال أظهر ألكاراز خبرته في الشوط الفاصل ونال أربع نقاط متتالية ليتفوق 7-3.

وفي الدور المقبل يلتقي ألكاراز مع البولندي هوبرت هوركاتش الذي هزم الصربي ميومير كتسمانوفيتش 5-7 و6-3 و6-صفر.