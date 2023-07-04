ألكاراز يتفوق على شاردي في الدور الأول ببطولة ويمبلدون

استهل كارلوس ألكاراز المصنف الأول مشواره في بطولة ويمبلدون للتنس بإسدال الستار على مسيرة الفرنسي المخضرم جيريمي شاردي بفوز سهل بنتيجة 6-صفر و6-2 و7-5، الثلاثاء.

وفي نفس الوقت تقريبا الذي تلقى فيه السويسري المعتزل روجر فيدرر، الفائز باللقب ثماني مرات، تحية حارة من الجمهور على مقاعد الملعب الرئيسي، قدم ألكاراز على الملعب رقم واحد الأداء الذي دفع الكثيرين لاعتباره مستقبل تنس الرجال.

وتحت السقف المغلق، وضع ألكاراز البالغ عمره 20 عاما منافسه تحت الضغط بضربات إرسال صاروخية وضربات أمامية في غاية القوة.

وحسم ألكاراز، بطل أمريكا المفتوحة الذي استعاد صدارة التصنيف العالمي بعد الفوز ببطولة كوينز، المجموعة الأولى في 20 دقيقة.

وعندما فاز بأول شوطين في المجموعة الثانية، بدا الوضع سيئا بالنسبة لشاردي الذي تحولت مشاركته رقم 56 والأخيرة في البطولات الأربع الكبرى لفيلم رعب.

ونجح شاردي، الذي وصل للتصنيف 25 عالميا في السابق وهزم فيدرر مرة واحدة، في الفوز بشوط أخيرا ليتلقى تحية من الجمهور.

وكان ندا للاعب الإسباني في المجموعة الثالثة وتقدم في النتيجة 4-2 لكن ألكاراز استعاد مستواه سريعا ليحسم المباراة التي استغرقت نحو ساعتين بإرسال ساحق.