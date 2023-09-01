ألكاراز يسقط هاريس ليبلغ الدور الثالث في أمريكا المفتوحة

صعد كارلوس ألكاراز للدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوز مثير 6-3 و6-1 و7-6 على لويد هاريس في مباراة كشفت أيضا عن افتقار اللاعب الإسباني للدقة وهو الأمر الذي سيحتاج لتصحيحه لمواصلة مسيرته للدفاع عن لقبه أمس الخميس 1\9\2023.

وأثارت بعض التسديدات الرائعة من المصنف الأول عالميا الجماهير لكن خلف الليلة المليئة بالمرح كانت هناك بعض العيوب المثيرة للقلق حيث ارتكب ألكاراز 29 خطأ سهلا وأظهر افتقاده للتركيز في اللحظات الحاسمة.

وحتى إذا لم يكن ألكاراز في أفضل حالاته، فقد اعتمد على موهبته ومجموعة من التسديدات للتغلب على الجنوب الأفريقي المصنف 177.

لكن اللاعب البالغ عمره 20 عاما سيحتاج إلى التحسن في ظل منافسة محتملة مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي يسعى للحصول على لقبه 24 في البطولات الأربع الكبرى ويسعى للثأر لخسارته في ويمبلدون أمام اللاعب الإسباني.

وبعد المباراة ركز ألكاراز على الإيجابيات وصنف مجهوده “بالرائع” لكنه اعترف بالتراجع في المجموعة الثالثة.

وقال اللاعب الإسباني “أعتقد أنني لعبت بشكل رائع، مباراة رائعة. لكن من الواضح أنه بدأ يلعب بشكل أفضل في المجموعة الثالثة. لقد تراجعت قليلا. أحتجت طاقة إضافية في المجموعة الثالثة.

“في النهاية، أعتقد أنني لعبت مباراة جيدة للغاية وسأحاول الحفاظ على نفس المستوى”.

وتحت الأضواء الساطعة لملعب آرثر آش وجد ألكاراز نفسه تحت تدقيق أكبر بعد الاستعداد غير المقنع لأخر البطولات الأربع الكبرى للموسم.

وفي بطولتين استعداديتين، كانت نتائجه إيجابية إذ وصل إلى دور الثمانية في بطولة كندا المفتوحة ثم خسر أمام ديوكوفيتش في نهائي سينسناتي لكن الأداء كان متقطعا حيث احتاج سبع من ثماني مباريات إلى ثلاث مجموعات للفوز.

وبين 23 مجموعة خاض ثمانية أشواط فاصلة.

ولم يكن هناك الكثير لنتعلمه من المباراة الافتتاحية لألكاراز يوم الثلاثاء ضد دومينيك كوفر والتي انتهت بانسحاب اللاعب الألماني بسبب إصابة في الكاحل.

وسيلتقي ألكاراز في الدور الثالث مع البريطاني دانييل إيفانز المصنف 26.

وقال ألكاراز “إنه لاعب قوي حقا وصاحب إرسال وضربات جيدة وكذلك يلعب جيدا على الشبكة. سيكون الأمر صعبا حقا. سيتعين علي العودة بشكل جيد للغاية إذا أردت الفوز بهذه المباراة”.