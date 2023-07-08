السبت 20 ذو الحجة 1444 ﻫ - 8 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ألكاراز يكمل مشواره في ويمبلدون

منذ ساعة واحدة
الإسباني كارلوس ألكاراز

الإسباني كارلوس ألكاراز

A A A
طباعة المقال

حسمت قدرة كارلوس ألكاراز على التعامل مع الضغط تأهله إلى الدور الرابع ببطولة ويمبلدون للتنس بعد فوزه على نيكولاس خاري، السبت.

وكان المصنف الأول عالميا في موقف الدفاع أمام اللاعب التشيلي المتحمس لكنه فاز في النهاية بنتيجة 6-3 و6-7 و6-3 و7-5 على الملعب الرئيسي ليتقدم لمواجهة الفائز من مواجهة ألكسندر زفيريف وماتيو بريتيني.

وبدت المباراة نزهة لألكاراز بعد فوزه بالمجموعة الأولى بعد كسر إرساله منافسه لكن الكفة انقلبت رأسا على عقب مع تقدم خاري 4-1 في المجموعة الثانية.

ورغم إدراك ألكاراز التعادل، بدا أن حياة اللاعب التشيلي تعتمد على إرساله ليحسم المجموعة الثانية بعد شوط فاصل.

واستعاد ألكاراز التفوق بعد فوزه بالمجموعة الثالثة، لكن خاري كان له رأي آخر بتقدمه 3-صفر في بداية المجموعة الرابعة.

وأخرج اللاعب الإسباني أفضل ما لديه وكسر إرسال منافسه مرتين قبل حسمه المواجهة بضربتي إرسال قويتين لم يستطع خاري التعامل معهما.

    المزيد من منوعات

    ماكس فرستابن
    فرستابن يخطف مركز أول المنطلقين ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1
    أرينا سبالينكا
    سبالينكا تستعيد مستواها بالفوز في الدور الثالث في ويمبلدون
    ضفدع
    يتميز بفمه الكبير.. اكتشاف نوع جديد من الضفادع

    الأكثر قراءة

    دورية إسرائيلية عند الحدود اللبنانية
    84 مسلحاً من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله قرب الحدود.. وإسرائيل تحضر 3 سناريوهات!
    القاتل أطلق 4 رصاصات استقرت في صدر المغترب اللبناني وسام إدريس
    مقتل مغترب لبناني في البرغواي.. وفيديو يوثّق جريمة "الزائر المجهول"
    مصرف لبنان
    هذا ما أكدته مصادر النائب الأول لحاكم مصرف لبنان