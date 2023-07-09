أمير كرارة لصوت بيروت إنترناشونال: في "البعبع" أقدم الكوميديا للمرة الأولى

حقق فيلم ” البعبع” للنجمين أمير كرارة و ياسمين صبري المرتبة الثالثة في الإيرادات بعدما بدأ عرضه في بداية عيد الأضحى وقد لاقى الفيلم أصداء إيجابية في كل الدول التي عرض فيها، وعن هذا الفيلم يتحدث كرارة لـ “صوت بيروت إنترناشونال” فقال إنّ فيلم “البعبع”، الذي يعود به إلى السينما بعد غياب دام نحو 3 أعوام، يُعد تجربة فنية جديدة عليه تماماً، لم يسبق له تقديمها من قبل، قائلاً: “لأول مرة أقدم عمل كوميدي في إطار أكشن”.

وأكد كرارة أنه تحمس للعودة إلى السينما من خلال هذا الفيلم، “العمل مكتوب بشكل جيد جداً، والشخصية مختلفة علني، وكل العناصر الفنية مميزة ومتكاملة، فضلاً عن كونه فيلم عائلي يصلح لكل أفراد الأسرة”.

وأضاف أن فيلم “البعبع” مغامرة وتحدي بالنسبة له، لاسيما وأن هذه المرة الأولى له التي يقدم فيها الكوميديا، على مستوى السينما والتلفزيون، إلا أنه قرر خوض التجربة لمفاجأة الجمهور، ومشاهدته في قالب فني غير معتاد عليه. وقال إنّ: “الجمهور دوماً كان يشاهدني من خلال أعمال اجتماعية تعتمد على الأكشن، وأعتقد أنه لم يكن يتوقع منّي تقديم الأكشن الكوميدي”.

وأضاف “تمسكت بهذا الفيلم، بعد قراءة السيناريو من أول مرة، لأنني وجدت من خلاله الفرصة لتقديم شكل فني مختلف عليّا، كما أن الكوميديا قائمة على الموقف وليس الإيفيه”.

وكشف عن كواليس تنفيذ فيلم “البعبع”، موضحاً أن التصوير استغرق قرابة 8 شهور، إذ بدأ في شهر أكتوبر الماضي، وبعد أسابيع قليلة، توقف المشروع بشكلٍ مؤقت لانشغاله والمخرج حسين المنباوي بتصوير مسلسل “سوق الكانتو” الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، ليعود إلى استئناف المشروع بعد انتهاء إجازة عيد الفطر الماضي.

وتابع أن “هذا الفيلم استغرق فترة تحضيرات طويلة قبل التصوير، إذ بذلت جهداً ضخماً في تلك التجربة الفنية”، موضحاً أن “البعبع” أكثر مشروع سينمائي استغرق منه كل هذا الوقت في التصوير.

وتحدث عن تعاونه الفني الأول مع ياسمين صبري، من خلال “البعبع”، واصفاً إياها بقوله: “مجتهدة جداً في عملها، وتمتلك خفة ظل كبيرة، وتقدم الكوميديا بأسلوب خاص”، متابعاً أن طاقم العمل كله بلا استثناء كان لديه رغبة واسعة لتقديم فيلم كوميدي أكشن على مستوى عال من التميز والاحترافية. وحول موقفه من المنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، أمام كريم عبد العزيز، وتامر حسني وأحمد فهمي، قال أمير كرارة، إنه لم يتخوف من ذلك الأمر إطلاقاً، “المنافسة شيء جميل، وتسعدني بالطبع، خاصة وأنها مع أصدقائي من كبار النجوم”.

وأوضح أن “المنافسة في تقديم الأعمال الفنية المميزة هي شيء مهم جداً للفنان والجمهور أيضاً”، معرباً عن أمله بأن تحظى كل الأفلام المنافسة، بإقبال جماهيري ضخم في مصر والوطن العربي، وأن تحقق نجاحات كبيرة، “يا رب كلنا ننجح ونفرح”.

وأشار إلى الجدل الذي أثير حوله الأسبوع الماضي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد حوار إذاعي له، وصرح وقتها بأنه لا يشاهد التلفزيون، أو يدخل السينما، ولا يستمع للموسيقى، وأكد أن “الأمر تم فهمه بشكلٍ خاطئ، والموضوع أخذ أكبر من حجمه”.

وأوضح مقصده من هذا التصريح، قائلاً: “كنت أقصد أنني لا أشاهد التلفزيون أو السينما في أثناء انشغالي بتصوير أعمالي الفنية، لعدم وجود الوقت لذلك”، متابعاً”اندهشت جداً من تفسير وفهم كلامي بهذا الشكل”.

وعن إشادته بمسلسل “جعفر العمدة” بطولة محمد رمضان، في حوار تلفزيوني له، وأن هذا العمل حقق نجاحاً جماهيرياً غير مسبوق، في موسم دراما رمضان الماضي، بالتزامن مع عرض مسلسله “سوق الكانتو”، قائلاً إن: “هذا هو الواقع والحقيقة”.

وتابع “محمد رمضان ومحمد سامي، يستحقان هذا النجاح وكذلك كل المشاركين في المسلسل، وسعدت بنجاحهما جداً”.