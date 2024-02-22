أنا من دونك" أغنية جديدة لـ"عزيزة"

أصدرت الفنانة اللبنانية عزيزة أغنية جديدة بعنوان “أنا من دونك”، تعتبر من الأعمال الفنية الرومنسية قدمتها عزيزة بطريقتها الخاصة و بمشاعر عالية.

تميزت الأغنية بأداء مميز من قبل الفنانة عزيزة، حيث استطاعت بصوتها العذب أن تنقل الشعور بالحب والفراق بطريقة مؤثرة.كما وتتميز الأغنية أيضًا بلحنها العذب و الجذاب من تأليف الموسيقي اللبناني إيليو مارديني، و كلمات الفنان المتميز و المتألق أنطوني أدونيس.

تم تصوير فيديو كليب الأغنية في لبنان، تحت إشراف المخرجة اللبنانية سيلين داغر، التي نجحت في إبراز جمال الأغنية من خلال رؤيتها الموسيقية الشبابية. شهد الفيديو كليب أيضًا مشاركة الفنان اللبناني أنطوني أدونيس على البيانو، الذي أضافت مقاطعه الموسيقية الراقية لمسة فنية مميزة إلى العمل.

نذكر أن الأغنية من تسجيل جمال ياسين و الإنتاج الموسيقي و الميكس و الماسترينغ لسليمان دميان.

“أنا من دونك” تعتبر إضافة خاصة إلى مسيرة عزيزة الفنية، وتؤكد من خلالها مكانتها كواحدة من أبرز الأصوات الفنية اللبنانية والعربية الشابة.

تمّ طرح الأغنية “أنا من دونك” على جميع منصات وسائل التواصل الإجتماعي، حاصدة إعجاب الجمهور الذي أبدى تفاعلاً مؤثراً مع العمل