أنباء عن انفصال ناتالي بورتمان بعد 11 عاماً من الزواج

وسط تكتم الطرفين حتى هذه اللحظة، كشفت العديد من التقارير الفنية، اليوم الثلاثاء، عن انفصال ناتالي بورتمان وبنيامين ميليبيد بعد 11 عاماً من الزواج. وفي حال تأكيد خبر الانفصال، تنضم بورتمان لقائمة نجمات هوليوود اللواتي أعلنّ انفصالهن في عام 2023.

على الرغم من السرية والخصوصية التي تحيط بهما بورتمان حياتها الخاصة، فقد ازدادت التكهنات حول انفصالهما بعد رصد بورتمان الجمعة في 4 آب من دون خاتم زواج خلال مشاركتها في مناسبة عامة في سيدني، أستراليا.

وذكر مصدر مطلع لصحيفة “يو اس ويكلي”: كان الزوجان اللذان يتشاركان تربية ابنهما أليف (12 عاماً)، وابنتهما أماليا (6 سنوات) يحاولان العمل على استمرار زواجهما، لكنهما في حالة توقف حالياً”.

وكانت شائعات قد بدأت تطفو إلى السطح منذ شهر حزيران الماضي حول علاقة عاطفية جديدة، بين بنيامين ميليبيد وناشطة مناخية عمرها 25 عاماً وتدعى كاميل إتيان.

وأضاف المصدر نفسه أن الممثلة الأميركية ناتالي بورتمان ظلت ملتزمة بزواجها على الرغم من الخيانة الزوجية المزعومة، انطلاقاً من حرصها على عدم تفكيك الأسرة، واعتقادها بأن العلاقة ستكون عابرة ولا تستدعي انهيار الزواج بسببها.