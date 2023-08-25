أنباء عن عودة فرقة "سبايس غيرلز" بفيلم موسيقي

دخلت فرقة “سبايس غيرلز” في مفاوضات متقدمة من أجل العمل على فيلم موسيقي جديد يضم أعظم أغانيها، بعدما كانت المجموعة تتحدث باستمرار عن إعادة لم الشمل منذ صدور أول أغنية للفرقة بعنوان Wannabe عام 1996.

ووفق مصدر لصحيفة “ذا صن” البريطانية فإن الفيلم سيتم إنتاجه بواسطة شركة SeeSaw Films، وسيتناول “قصة لطيفة عن شاب مهووس بالفرقة منذ طفولته”. وتابع المصدر أن عضوات الفرقة وقعن على المشروع الجديد، لكنهن لن يظهرن في الفيلم بشكل مباشر.

ولفت إلى أن العمل الجديد سيكون مختلفاً بأسلوبه عن الفيلم الكلاسيكي الشهير للفرقة “سبايس ورلدر” Spice World الذي طرح عام 1997.

وذكرت الصحيفة أن جيري هورنر (51 عاماً) تترأس المشروع، وتسعى لإنجاحه من خلال تحدثها بانتظام مع المنتج والبحث عن أفكار مع بقية العضوات بالفرقة – فيكتوريا بيكهام، وإيما بونتون، وميل سي، وميل بي إيه .

وصلت فرقة “سبايس غيرلز” إلى عالم الشهرة في 1996 بأغنية “وانا بي” ثم واصلت النجاح على المستوى العالمي عبر سلسة من الأغاني مثل “هو دو يو ثينك يو ار” و”تو بيكوم 1″ و”فيفا فور ايفر” كما أن الفرقة شاركت في فيلم حمل اسم “سبايس وورلد”.

لكن عضوات الفرقة انفصلن في 2000، ثم عدن مجدداً للعمل سوياً في جولة فنية في أوروبا والولايات المتحدة عام 2008، أما آخر عمل جمع العضوات كان في ختام فعاليات دورة الألعاب الأولمبية في لندن في 2012.

وكانت تقارير صحافية تحدثت عن عودة لم شمل الفرقة بمناسبة الاحتفال بمرور 30 عاماً على تأسيسها، من خلال المشاركة في مهرجان غلاستونبري عام 2024، لكن النجمة فيكتوريا بيكهام اعتذرت عن الظهور، وسط معلومات عن رغبتها بالتركيز على علامتها التجارية.