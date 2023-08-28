"أنتي معفنة".. أغنية تورط حمو بيكا وعمر كمال

تصدر خلال الساعات الماضية اسم مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا والفنان عمر كمال على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان قام الثنائي بتحريف أغنية “أنتي معلمة” حيث استخدما عبارات مسيئة للمرأة ما دفع نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان مصطفى كامل، لإحالتهما للتحقيق.

وعبر منشور على صفحته في فيسبوك قال كامل “إنه استجابة لما شاهدته وما أذاعه بعض الإعلاميين تقرر تكليف الدكتور محمد عبد الله رئيس لجنة التحقيقات وفض المنازعات بإبلاغ الشؤون القانونية لاستدعاء عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق فوراً”.

يشار إلى أن حمو بيكا وعمر كمال كانا بثا فيديو أديا فيه أغنية “أنتي معلمة” وقاما بتغييرها إلى “أنتي معفنة”.

ما أدى لغضب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبره البعض إهانة للمرأة، وسط مطالب بتحويل بيكا وكمال للتحقيق.

يذكر أنه في ديسمبر الماضي، قررت نقابة المهن الموسيقية، إيقاف عمر كمال عن الغناء وإحالته للتحقيق بسبب عدم وجود تصريح معه بالغناء في الخارج.

وفي فبراير أيضاً من العام الماضي، قررت إيقافه بسبب أغنية “بنت الجيران” وتحويله للتحقيق، بسبب اعتبار كلمات الأغنية “غير لائقة”.