أنجلينا جولي تعين ابنتها فيفيان مساعدة شخصية

تستعد أنجيلينا جولي لتحويل فيلم The Outsiders إلى عرض مسرحي في برودواي بمساعدة ابنتها فيفيان جولي بيت البالغة من العمر 15 عاماً.

وهذا ليس أول إنتاج في برودواي شاركت فيه جولي، ولكن هذه المرة ستنضم إليها ابنتها الصغرى في المسرح كمساعدة.

فيفيان هي واحدة من ستة أطفال تشاركهم أنجلينا مع زوجها السابق براد بيت، والتي تخوض معه حالياً معركة طلاق. الأطفال الآخرون هم: مادوكس (22 عاماً)، وباكس (19 عاماً)، وزهرة (18 عاماً)، وشيلو (17 عاماً)، وشقيق فيفيان التوأم نوكس.

وشوهدت الأم وابنتها في نيويورك بعد ظهر يوم الثلاثاء، حيث بدت أنجلينا متألقة في فستان أزرق غامق متدفق وسترة متناسقة مع حذاء بكعب عالٍ من كريستيان لوبوتان. في حين ظهرت فيفيان بملابس غير رسمية، حيث ارتدت كنزة بيضاء برقبة دائرية مع بنطلون أسود فضفاض واكسسوارات وحذاء رياضي.

وأصبحت أنجلينا الآن المنتج الرئيسي في الإنتاج الموسيقي The Outsiders لبرودواي استناداً إلى فيلم فرانسيس فورد كوبولا لعام 1983، وكان الفيلم الأصلي مليئاً بالنجوم، بما في ذلك: توم كروز وديان لين وروب لوي وباتريك سوايزي ومات ديلون وإيميليو إيستيفيز.

ولم يتم الإعلان بعد عن مواعيد الممثلين والعرض لهذا الإنتاج الجديد، وستكون فيفيان مساعدة متطوعة في الإنتاج وسيكون لها دور مباشر في العرض، وفق صحيفة “ميترو” البريطانية.