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أوبنهايمر يفوز بجائزة أفضل فيلم من رابطة المنتجين الأمريكيين

منذ ساعة واحدة
ممثلو فيلم أوبنهايمر خلال حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة الثلاثين في لوس انجليس يوم 24 فبراير فبراير 2024 رويترز

ممثلو فيلم أوبنهايمر خلال حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة الثلاثين في لوس انجليس يوم 24 فبراير فبراير 2024 رويترز

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بجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز رابطة المنتجين الأمريكيين في وقت متأخر من أمس الأحد 25\2\2024 مواصلا سلسلة نجاحاته قبل حفل الأوسكار الشهر المقبل.

وفاز الفيلم الملحمي، الذي تبلغ مدته ثلاث ساعات ويسرد للمشاهدين تاريخ صنع القنبلة الذرية إبان الحرب العالمية الثانية، بجائزة داريل إف زانوك للإنتاج المتميز للصور المتحركة المسرحية غداة فوز طاقم العمل في حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود.

والفيلم من بطولة كيليان ميرفي الذي جسد دور عالم الفيزياء النظرية الأمريكي جيه روبرت أوبنهايمر.

فاز ميرفي بجائزة أفضل ممثل في دور رئيسي بحفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة وحصل زميله روبرت داوني جونيور على جائزة أفضل ممثل مساعد. وحصل الفيلم الذي أخرجه البريطاني كريستوفر نولان على أعلى تكريم وهي جائزة أفضل طاقم تمثيل في فيلم سينمائي.

ومن بين الجوائز الأخرى، فاز (أوبنهايمر) بجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) في لندن في وقت سابق من هذا الشهر وجائزة أفضل فيلم درامي في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في يناير\كانون الثاني.

ومن بين الفائزين الآخرين في حفل توزيع جوائز رابطة المنتجين الأمريكيين الذي أقيم أمس في هوليوود فيلم (سبايدر مان: أكروس ذا سبايدر فيرس) والفيلم الوثائقي (أمريكان سيمفوني) أو السيمفونية الأمريكية والأعمال التلفزيونية (ذا بير) أو الدب و(ساكسشن) أو (التوارث) و(بيف) أو الشجار.

وشهد حفل رابطة المنتجين الأمريكيين تكريم المخرج المخضرم مارتن سكورسيزي بجائزة ديفيد أو سيلزنيك للإنجاز.

    المصدر :
  • رويترز

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