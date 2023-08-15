أوجيه-ألياسيم إلى الدور الثاني ببطولة سينسناتي المفتوحة

وضع فيلكس أوجيه-ألياسيم حدا لخسارته في خمس مباريات متتالية عندما قلب تأخره إلى فوز على ماتيو بريتيني بنتيجة 4-6 و6-2 و6-3 ليصعد لمواجهة أدريان مانارينو في الدور الثاني ببطولة سينسناتي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.

وكان أوجيه-ألياسيم، الذي عانى هذا الموسم من إصابة في الركبة وبدا مفتقرا للثقة في بعض الأحيان، أول من خسر إرساله في الشوط الخامس من المجموعة الأولى التي حسمها اللاعب الإيطالي.

لكن اللاعب الكندي قلب الطاولة في المجموعتين التاليتين، ولم يفقد إرساله، واستفاد من ضرباته الأمامية وتحركاته.

وارتسمت ابتسامة كبيرة على وجه اللاعب البالغ عمره 23 عاما عندما أطاح بريتيني بضربة أمامية في فرصة حسم المباراة، وكان سعيدا بالفوز رغم الموسم المخيب.

وقال أوجيه-ألياسيم الذي حقق فوزه 14 مقابل 13 هزيمة هذا الموسم “هدفي كان اللعب بأفضل نهج ممكن بغض النظر عما سيحدث وتقديم كل ما لدي من النقطة الأولى وحتى الأخيرة.

“شعرت أنني نجحت في قلب خيبة الأمل في المجموعة الأولى رغم التفريط في فرص كسر الإرسال حيث لم أكن حذرا عند امتلاك الإرسال، ونجحت في قلب هذا إلى أمر إيجابي للعودة بقوة”.

وأضاف “الموسم كان صعبا، وأنا محظوظ جدا، فكل عام أتحسن وأتقدم في التصنيف، لكن التحدي كان جديدا هذا العام، ويجب علي تقبل الأمر”.

ويسعى أوجيه-ألياسيم المصنف 12 في البطولة لمواصلة انتصاراته عندما يخوض مباراته الأولى على الإطلاق أمام الفرنسي مانارينو.

وفي مباريات أخرى، فاز الأسترالي جوردان تومسون على الأمريكي جون إيسنر بنتيجة 7-6 و7-6 في مباراة لم ينجح فيها أي لاعب في كسر إرسال الآخر.

كما تأهل الفنلندي إميل روسوفوري والتشيلي نيكولاس خاري إلى الدور الثاني قبل توقف العديد من المباريات في الفترة المسائية بسبب الأمطار.