أوسيمين يقود انتفاضة نابولي أمام فروزينوني

سجل فيكتور أوسيمين هدفين ليتخطى نابولي اختبارا مبكرا في رحلة الدفاع عن اللقب ويفوز 3-1 على فروزينوني الصاعد حديثا في الجولة الافتتاحية لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

وواجه نابولي، الذي يقوده رودي جارسيا خلفا للمدرب لوتشيانو سباليتي الذي أصبح يقود منتخب إيطاليا، بداية صعبة بعدما سجل عبد الرحمن هروي لفريق فروزينوني من ركلة جزاء احتسبت بعد خمس دقائق.

وتعافى نابولي سريعا وتقدم بنهاية الشوط الأول بهدفي ماتيو بوليتانو وأوسيمين هداف الدوري في الموسم الماضي.

وكاد خايمي بايز أن يتعادل لصاحب الأرض بعد الاستراحة لكن تسديدته من ركلة حرة اصطدمت بالعارضة قبل أن يضمن أوسيمين الانتصار بعدما هرب من مصيدة التسلل وسدد كرة منخفضة داخل الشباك في الدقيقة 79.