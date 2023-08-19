السبت 3 صفر 1445 ﻫ - 19 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوسيمين يقود انتفاضة نابولي أمام فروزينوني

منذ 24 ثانية
فيكتور أوسيمين

فيكتور أوسيمين

A A A
طباعة المقال

سجل فيكتور أوسيمين هدفين ليتخطى نابولي اختبارا مبكرا في رحلة الدفاع عن اللقب ويفوز 3-1 على فروزينوني الصاعد حديثا في الجولة الافتتاحية لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

وواجه نابولي، الذي يقوده رودي جارسيا خلفا للمدرب لوتشيانو سباليتي الذي أصبح يقود منتخب إيطاليا، بداية صعبة بعدما سجل عبد الرحمن هروي لفريق فروزينوني من ركلة جزاء احتسبت بعد خمس دقائق.

وتعافى نابولي سريعا وتقدم بنهاية الشوط الأول بهدفي ماتيو بوليتانو وأوسيمين هداف الدوري في الموسم الماضي.

وكاد خايمي بايز أن يتعادل لصاحب الأرض بعد الاستراحة لكن تسديدته من ركلة حرة اصطدمت بالعارضة قبل أن يضمن أوسيمين الانتصار بعدما هرب من مصيدة التسلل وسدد كرة منخفضة داخل الشباك في الدقيقة 79.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

نيمار
فيديو.. الهلال السعودي يقدم نيمار في حفل أسطوري
باير ليفركوزن
ليفركوزن يكشر عن أنيابه ويفوز على لايبزيغ
نادي النجمة
المرحلة 3 من الدوري اللبناني.. فوز النجمة والصفاء على التضامن والحكمة

الأكثر قراءة

حسن نصرالله
نصرالله يهدد إسرائيل ويقتل العرب!
عمرو دياب
بسبب مشكلة مادية مع عمرو دياب.. أرملة جان صليبا تستغيث
تدابير سير
بسبب حفل عمرو دياب.. لا تسلكوا هذه الطرق في بيروت غداً!