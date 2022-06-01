أوكرانيا تهزم اسكتلندا وتواصل رحلة حلم التأهل لكأس العالم

حافظت أوكرانيا على حلمها ببلوغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم بفوزها على اسكتلندا 3-1 في جولة فاصلة أقيمت على استاد هامبدن بارك اليوم الأربعاء في أول مباراة يخوضها المنتخب الأوكراني منذ الغزو الروسي لبلاده.

ودخل منتخب أوكرانيا المواجهة القوية، وأعين نجومه على تسجيل الهدف المُبكر، رغم تسلح منتخب اسكتلندا بعامل الأرض والجمهور، بالإضافة إلى الاعتماد على التنظيم الدفاعي الجيد، والهجمات المرتدة السريعة، عقب قيام رفاق رومان ياريمتشيوك، بارتداء أعلام بلاده، من أجل توجيه رسالة إلى جماهيرهم، التي تعانى من الحرب الروسية عليهم.

وظهر تفوق منتخب أوكرانيا بعد مرور 10 دقائق على انطلاق المباراة، بعدما حاول نجمه أندريه يارمولنكو تسجيل الهدف الأول، إلا أن حارس اسكتلندا، كريغ غوردون، استطاع التصدي لها بصعوبة، وحرم الفريق المنافس من تسجيل هدف محقق.

لكن أندريه يارمولنكو تمكن في الدقيقة الـ(33)، من تسجيل الهدف، بعدما وصلت إليه الكرة وضرب فيها مصيدة التسلل الخاصة بمنتخب اسكتلندا، ليرفعها قائد منتخب أوكرانيا فوق الحارس بطريقة ذكية، ما جعلها تسكن شباكه، ليتقدم منتخب أوكرانيا بهدف مقابل لا شيء.

واستمر منتخب أوكرانيا في بسط تفوقه ونفوذه على منطقة العمليات في الشوط الثاني، بعدما واصل منتخب اسكتلندا تراجعه إلى مناطقه الدفاعية، من دون إبداء ردة الفعل المتوقعة منه من قبل الجماهير في المدرجات.

واستطاع رومان ياريمتشيوك مهاجم منتخب أوكرانيا التفوق على مدافعي اسكتلندا، بعدما ارتقى في الهواء ووضع الكرة في شباك الحارس، الذي عجز عن التصدي لها في الدقيقة الـ(49)، وسط فرحة كبيرة من الجماهير الأوكرانية.

وفشل منتخب أوكرانيا في الدقائق الأخيرة بالحفاظ على نظافة شباكه، بعدما تمكن منتخب اسكتلندا من تقليص الفارق، عبر كالوم ماكغريغور، الذي أطلق تسديدة قوية، حاول المدافع إخراجها، لكنها مرت من خط المرمى في الدقيقة الـ(79)، ليقوم الحكم باحتساب الهدف لأصحاب الأرض.

ولم يستطع منتخب اسكتلندا تسجيل هدف التعادل، بعدما زاد منتخب أوكرانيا على نتيجة المواجهة بهدف ثالث، ليضرب موعداً مع منتخب ويلز في الملحق الأوروبي النهائي، الذي ستعرف الجماهير هوية من سيحصل على بطاقة التأهل إلى مونديال قطر 2022، في المباراة التي ستقام في الخامس من الشهر الحالي.

وستلعب أوكرانيا الآن مع ويلز يوم الأحد في كارديف، وسيتأهل الفائز لنهائيات قطر 2022 نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وتعني الخسارة بقاء اسكتلندا بدون ظهور في نهائيات كأس العالم منذ عام 1998.