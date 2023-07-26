أول جولة منذ جائحة كورونا.. فرقة البولشوي الروسية في الصين

وعد المدير الفني لفرقة البولشوي الروسية الشهيرة للباليه بأن تعود فرقته في النهاية لتقديم العروض في الغرب من جديد بعد فترة تتعرض فيها لمقاطعة ثقافية بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وقدمت الفرقة عرضا على مسرح المركز الوطني للفنون المسرحية في بكين أمس الثلاثاء في أول جولة عالمية منذ جائحة كوفيد-19.

وقال ماخار فازيف المدير الفني للفرقة في بكين عشية العرض إن فرقته لا تعاني من أي تبعات بسبب عدم تقديم عروض في الغرب.

وأضاف في مقابلة “لا شك لدي أن في يوم ما ستعود الأمور إلى ما يجب أن تكون عليه لأن الثقافة موجة من الصعب جدا مقاومتها”.

وتابع قائلا “العديد من الحكومات حظرت شخصيات ثقافية من روسيا… لكننا ما زلنا نتحدث مع الأشخاص أنفسهم الذين كنا نتحدث معهم في السابق”.

ويأمل الراقصون في أن تكون الرحلة بداية العودة إلى خشبة المسرح العالمي للفرقة التي تعد جوهرة تاج الثقافة الروسية وكانت تجوب العالم حتى في أكثر أيام الحرب الباردة توترا.

لكن الفرقة ليس لديها حتى الآن سوى محطتين عالميتين مؤكدتين بخلاف بكين وهما مينسك عاصمة روسيا البيضاء في نوفمبر تشرين الثاني، وسلطنة عمان في يناير كانون الثاني 2024.

وتقدم الفرقة، التي أسستها الإمبراطورة الروسية كاثرين العظيمة عام 1776، مختارات من بعض أشهر رقصات الباليه في عرضين في بكين، يليهما عرض لثلاثة أيام لباليه (دون كيخوته) الذي يعود للقرن التاسع عشر.

ووفقا لممثل العلاقات العامة، لا تزال الفرقة تتلقى نحو 70 بالمئة من تمويلها من الحكومة الروسية.

وطُلب من رويترز تجنب أي أمور سياسية خلال المقابلات التي أجرتها مع أعضاء الفرقة.