أول ضحايا ميسي في نادي "إنتر ميامي" الأمريكي.. وداعاً مارسمان!

لم تمر تصريحات الهولندي نيك مارسمان، حارس نادي “إنتر ميامي” بحق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من دون تبعات سلبية طالت مستقبله مع النادي الأمريكي.

فقد أعلن إنتر ميامي فسخ عقد حارس المرمى مارسمان، بعد موسمين قضاهما مع الفريق، ولم يكشف عن الأسباب، وذلك بعد أسابيع من “انتقاداته اللاذعة” لصفقة التعاقد مع ميسي.

ولكن بعض المتابعين ربطوا قصة التخلي عن حارس المرمى بتصريحاته المثيرة للجدل قبل أسابيع.

وقال مارسمان قبل أسابيع: “برأيي الشخصي، هذا النادي ليس جاهز للتعاقد مع ميسي. لدينا ملعب مؤقت، حتى إن الجماهير تستطيع بسهولة الدخول لأرض الملعب، حيث لا توجد بوابات”.

وأضاف: “نحن نغادر الملعب دون أي حراسة. لا أتصور أن النادي جاهز للاعب مثل ميسي”.

ووفقا لمصادر، قرر مالك النادي بالشراكة، النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، استخدام بند في القوانين الأميركية، يسمح “بشراء عقد لاعب في الفريق” من أجل التخلص منه، وهو ما حصل مع مارسمان.