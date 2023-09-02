أيمن زيدان يثير قلق محبيه.. إليكم التفاصيل

أثار الفنان أيمن زيدان قلق محبيه حول حالته النفسية الصعبة التي يعيشها، بعد الرسالة الحزينة والمعايدة الخاصة التي وجهها لنفسه بمناسبة يوم ميلاده قبل ساعات، عبر صفحته على “فايسبوك”.

ونشر النجم السوري صورة جديدة له بدا فيها متعباً وعلامات النحافة والتقدم في السن واضحين على ملامحه، وأرفقها برسالة حزينة كتب فيها: “ها أنا ذا أفتح بوابة الثامنة والستين من عمري. أتأمل كل تفاصيل السنوات التي غادرتني بحلوها ومرها… أقرأ عناوينها المسكونة بكل ما يمكن للإنسان أن يعيشه من إخفاقات ونجاحات… من جنون وعبث… ومن خذلان وفقدان… من أفراح صغيرة تناثرت هنا وهناك ومن أحزان على رحيل الأحبة وعلى أوجاع البلاد”.

وتابع كلماته النابعة من القلب: “سنوات الحلم والشباب ركبت صهوة الريح ومضت وسنوات الخيبة والمرارة ما زالت تحبو كسلحفاة عجوز… ثقيلة أحمال الروح هذه الأيام… وموجعة معاركنا مع هذه الدنيا… تلاشى الغمد وظل السيف الصدئ مشرعاً في مواجهة عالم ما عاد يشبه أحلامنا الحمقاء”.

وأضاف: “الآن لا شيء سوى البحث المحموم عن السكينة في وطن صغير تسكنه وجوه الأحبة وأوراق زمن مضى… هنا في هذا الحيز الهادئ من العالم أجلس شبه وحيد أشيّع ما تبقى من أفراح السنوات الغابرة بقلب واهن ما زال تواقاً لأنشودة فرح وإطلالة مُفتقدة لعالم من السكينة”.

واختتم رسالته قائلا: “كل عام وكل الأحبة أقل حزناً”، فتفاعل الجمهور بشكل واسع مع رسالة زيدان وعبروا عن حبهم الكبير له وقلقهم على حالته الصحية والنفسية، متمنيين له الصبر والراحة والطمأنينة والقدرة على تخطي حزنه المتراكم إثر رحيل ابنه، وخسارة منزله في سوريا وأخيراً رحيل شقيقه الفنان شادي زيدان.