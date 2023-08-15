الثلاثاء 28 محرم 1445 ﻫ - 15 أغسطس 2023 |
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إسبانيا إلى نهائي كأس العالم للسيدات بالفوز على السويد

منذ 3 دقائق
منتخب إسبانيا للسيدات

منتخب إسبانيا للسيدات

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سجلت أولجا كارمونا هدفا متأخرا لتقود إسبانيا إلى فوز مثير 2-1 على السويد والتأهل إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات لأول مرة في تاريخها اليوم الثلاثاء.

وارتطمت تسديدة كارمونا من مدى بعيد في الدقيقة الأخيرة بالعارضة ودخلت المرمى بعد دقيقتين من هدف التعادل للسويد عبر ريبيكا بلومكفيست أمام 43217 متفرجا في ملعب إيدن بارك بأوكلاند.

ووضعت سلمى بارالويلو، بطلة مواجهة دور الثمانية أمام هولندا، إسبانيا في المقدمة بهدف في الدقيقة 81 لتنعش المباراة التي بدت مملة وبطيئة.

وبعد أقل من عام واحد على تمرد اللاعبات الذي مزق الفريق، سيحظى المنتخب الإسباني بفرصة رفع الكأس يوم الأحد المقبل عندما يواجه الفائز من مباراة المضيفة أستراليا أو إنجلترا في النهائي.

    المصدر :
  • رويترز

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