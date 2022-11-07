إشادة بلاعب إيراني قام بلفتة تضامنية مع الاحتجاجات

تلقّى لاعب إيراني لكرة القدم الشاطئية إشادة على وسائل التواصل الاجتماعي باعتباره بطلاً، في الوقت الذي يواجه خطر المعاقبة في بلاده، بعد لفتة واضحة قام بها أثناء مشاركته في مسابقة دولية تضامناً مع حركة الاحتجاج المناهضة للنظام.

وفاز الفريق الإيراني الأحد في “كأس طيران الإمارات للقارات لكرة القدم الشاطئية” الذي جرى في دبي، بحصوله على هدفين مقابل واحد أمام البرازيل، بفضل هدف سدّده سعيد بيرامون.

وعوضًا عن الاحتفال بهدفه، وقف بيرامون وقام بإيماءة واضحة بأصابعه تشبه المقص فوق رأسه لتقليد قصّ الشعر، وفقاً للعديد من مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأصبح قصّ الشعر في داخل وخارج إيران رمزًا للتضامن مع الاحتجاجات التي اندلعت إثر وفاة مهسا أميني، بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق التي اتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وكان فريق كرة القدم الشاطئية يخضع في الأساس للتحقّق والمراقبة بعد عدم غنائه النشيط الوطني الإيراني قبل المباراة نصف النهائية، حسبما أظهرت الصور. وأدّت هذه الحركة إلى قطع البث المباشر عبر التلفزيون الرسمي، وفق قنوات تلفزيونية مقرّها خارج إيران.

كذلك، لم يحتفل الفريق عندما مُنح الكأس لفوزه باللقب الأحد، بل وقف ثابتاً مكتوف اليدين.

إجراءات تأديبية

وتسبّبت إيماءة قص شعر بيرامون على الفور بانتشار سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي أشادت باللاعب لشجاعته.

وكتب اللاعب الإيراني العالمي السابق مهرداد بولادي على “تويتر”، “هذه اللعبة وهذا الفوز قد يُنسى، ولكن الإيماءة لا يمكن نسيانها. أهم من البطولة كان الشرف الذي أظهرته”.

من جهته، غرّد لاعب كرة القدم السابق ونجم بايرن ميونيخ السابق “علي كريمي” الذي كان من المؤيّدين المتحمّسين للاحتجاجات، “منتخب وطني إيراني بشرف”، ناشراً فيديو لإيماءة بيرامون.

في المقابل، أكّد الاتحاد الإيراني لكرة القدم أنه سيعاقب كل أولئك الذين يُعتقد أنهم فشلوا في إبقاء السياسة خارج الملعب، وذلك من دون تسمية بيرامون.

وقال في بيان: “بناءً على تنظيمات الجمهورية الإسلامية في إيران والفيفا بشأن تجنّب السلوك السياسي في الرياضة، يجب على أولئك الذين لم يتبعوا الأخلاق المهنية والرياضية أن يُعامَلوا وفقاً للقواعد”.

كذلك، انتقدت صحيفة “إيران” الحكومية الشرطة الإماراتية، مشيرةً إلى أنها لم تتخذ “أي إجراء” ضدّ المتفرّجين الذين أطلقوا شعارات “مناهضة للجمهورية الإسلامية” بعد المباراة.