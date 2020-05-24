إصابة الفنانة المصرية رجاء الجداوي بكورونا وحالتها خطيرة

أفادت وسائل إعلام مصرية، ليل السبت الأحد، بإصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأكدت وسائل الإعلام أن الحالة الصحية للجداوي “خطرة” بسبب كبر سنها.

وكانت أخر أعمال الجداوي مشاركتها في مسلسل “لعبة النسيان” الذي تم عرضه خلال شهر رمضان، والذي انتهت من تصويره خلال الأيام الماضية، مما أثار الجدل حول احتمالية نقلها العدوى لفنانين آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 727 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت تسجيل 28 حالة وفاة جديدة.

وحتى الآن، بلغ عدد حالات الإصابة التي سجلتها مصر أكثر من 16 ألف حالة إصابة بالفيروس، كما سجلت نحو 735 حالة وفاة.

يذكر أن الحكومة المصرية أعلنت إجراءات صارمة خلال فترة إجازة عيد الفطر، فقد قررت تقديم موعد حظر التجول ليبدأ من الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي بدلا من التاسعة مساء وإيقاف وسائل النقل الجماعي ومنع التجمعات الكبيرة، وغلق الأماكن العامة وجميع المحال التجارية والمتاجر والمطاعم والشواطئ والحدائق العامة والخدمات الترفيهية، من الأحد المقبل إلى نهاية الأسبوع.