إصابة زوجة الفنان رامي عياش في انفجار بيروت

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قال الفنان رامي عياش زوجته أصيبت ، بجروح في انفجار بيروت، أثناء تواجدها في منطقة الأشرفية بالقرب من الحادث، ما أدى تحطم الزجاج عليها ونقلها إلى المستشفى.

وظهرت داليدا والخدوش تترك آثارها على وجهها، والدماء تغطي يدها داخل المستشفى.

وذكرت قناة «Et بالعربي» أن “عياش” كان في المنزل مع الأولاد وهم بخير، وأن الزوجة باتت بحالة أفضل الآن.

وكان انفجارًا ضخم قد هز العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم، وأسفر عن استشهاد 50 وإصابة 300 بحسب تصريحات وزير الصحة اللبناني.

وضرب لبنان، الثلاثاء، انفجار ضخم أسفر عنه أضرار مادية فادحة فضًلا عن 30 قتيلا ونحو 2700 مصاب، بحسب وزير الصحة اللبناني حمد حسن.

وكان حريق كبير شب في مستودع للمفرقعات تلاه انفجار هائل، وسط حالة من الهلع بين السكان، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، حسان دياب، أن، الأربعاء، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.

وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

ودعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع لعقد اجتماع طارئ مساء الثلاثاء، في قصر بعبدا.