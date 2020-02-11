فنون ومنوعات

إلغاء حفل غنائي بإسطنبول لفنان لبناني يدعم النظام السوري

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ألغي في مدينة إسطنبول، حفل غنائي للفنان اللبناني أيمن زبيب، كان مقررا إحياؤه منتصف الشهر الجاري.

 

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إلغاء الحفل للفنان اللبناني، جاء بعد حملة نظمها مواطنون سوريون مقيمون في تركيا ودول اللجوء، بسبب دعم زبيب للنظام السوري، وفق ما ذكره موقع “لبنان 24”.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفنان زبيب سيقوم بإحياء حفل فني في إسطنبول، ما أثار سخطا وضغطا كبيرين لدى النشطاء وذلك بالتزامن مع التوتر بين النظام السوري والجيش التركي، وحملة النزوح الكبيرة التي شهدتها إدلب.

المصدر Lebanon 24
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