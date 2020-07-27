إلغاء متابعة على انستغرام وفصل جديد..طلاق أنغام يثير الجدل مجددا

بعد أن أعلن الموزع الموسيقي المصري في آذار، أحمد إبراهيم، انفصاله عن زوجته المطربة المصرية أنغام، عبر منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي.

شارك أحمد إبراهيم صورة تجمعه بأنغام، وأعرب فيها عن أمنياته الطيبة لها قائلا: “أتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح، ويكتبلها الصالح اللي أوله البعد عني للأسف، لكنه مش هيغير من مشاعري، وهعيش على ذكرياتنا الحلوة”.

وعاد الحديث من جديد عن طلاق أنغام وأحمد، بسبب إلغاء متابعة بعضهما على موقع “إنستغرام” أمس الأحد. ورغم تأكيد مقربين من أنغام وأحمد إبراهيم انفصالهما منذ 7 أشهر، فقد زعم مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يحتفظ بصوره مع أنغام عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أول تعليق منه على ذلك الجدل، رفض أحمد إبراهيم التعليق على انفصاله عن أنغام خلال الساعات الماضية، وإلغاء متابعتهما لبعضهما على “إنستغرام”.

وأكد إبراهيم أن “الموضوع قديم ويركز حاليا على عمله”، بحسب موقع “إي تي بالعربي”.

ولفت الموقع إلى أن الصورة التي يتم تداولها لأحمد إبراهيم مع أنغام حاليا، نشرها أحمد عبر حسابه على “إنستغرام” في 19 يناير/ كانون الثاني وليست جديدة.

وبشأن إلغاء المتابعة على “السوشيال ميديا” بين الطرفين، فقد تمت منذ يوم المرأة العالمي في 8 مارس/ آذار، عندما نشر أحمد إبراهيم صورة مع زوجته السابقة، وبعدها ظهر في لقاء مع برنامج “إي تي بالعربي”

وفي آخر ظهور له على “إنستغرام”، فقد شارك أحمد إبراهيم صورة له وكتب معها: “مستعد لفصل جديد”.

كما أكد أحمد إبراهيم في بيانه على تقديره لأنغام، متهما أطرافا لم يسمّها بعدم احترام حياتهما الخاصة، وتشويه حبهما، فقال: “الست دي أنا بحبها والكل يعلم ولا أقبل أي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، احنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا…”.

وأردف إنهما كانا سعداء “حتى آخر لحظة”، ووصفها بـ”نجمة عظيمة لن تتكرر”.

ووقع الطلاق بين أنغام وأحمد إبراهيم بعدما هنأ الأخير زوجته الأولى، ياسمين عيسى، بمناسبة يوم المرأة العالمي، بنشره عبر حسابه الخاص على “فيسبوك” صورة لها مع أبنائهما، وكتب مع المنشور: “في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي، عرفت قيمة ولاد الأصول، مراتي وأم ولادي، ياسمين عيسى”.

وكانت أنغام وأحمد إبراهيم أعلنا زواجهما في شهر شباط 2019، بعد تردد أنباء بشأن زواجهما سرا.