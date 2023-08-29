الثلاثاء 13 صفر 1445 ﻫ - 29 أغسطس 2023 |
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إلغاء مسلسل "ذا أيدول" بعد موسمٍ واحد

منذ ساعة واحدة
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حسمت شبكة HBO الجدل مؤكدة أن مسلسل “ذا أيدول” لن يتم تجديده لموسم ثان، وذلك بعد تعرضه لموجة انتقادات واسعة تطالبه بوقفه بسبب المشاهد الإباحية التي تضمنها المسلسل من بطولة ابنة جوني ديب ليلي روز وذا ويكند.

وقال متحدث باسم HBO لمجلة “بيبول” في بيان: “كان The Idol واحداً من أكثر البرامج الأصلية إثارة لـ HBO، ونحن سعداء باستجابة الجمهور القوية”، وتابع: “بعد الكثير من التفكير والتفكير، قررنا عدم المضي قدماً في الموسم الثاني… نحن ممتنون للمبدعين والممثلين وطاقم العمل على عملهم الرائع”.

ولفت في بيانه إلى أن منتجي العرض لم يكن لديهم قصة محددة لعمل أجزاء عدة من المسلسل، ولكن كان لديهم خيارات لمواصلة القصة بعد الموسم الأول من العرض.

يأتي قرار رفض تجديد المسلسل لموسم ثان بعد أقل من شهرين من بث الحلقة النهائية للموسم الأول، الذي ختم عند الحلقة الخامسة يوم الأحد في 26 حزيران، بينما كان مقرراً أن يكون المسلسل مكوناً من 6 حلقات.

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