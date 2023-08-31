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إلهام شاهين رئيساً فخرياً لمهرجان الإسكندرية السينمائي

منذ ساعة واحدة
الفنانة الكبيرة إلهام شاهين

الفنانة الكبيرة إلهام شاهين

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أقرت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، برئاسة الناقد الأمير أباظة، اختيار النجمة إلهام شاهين رئيساً شرفياً للدورة الـ 39، والتي ستقام من 3 إلى 8 تشرين الأول المقبل.

وتم تكريم شاهين في مهرجان الإسكندرية السينمائي 2013، كما فازت بأكثر من خمس جوائز، عن فئة أفضل ممثلة من المهرجان، كما كرمتها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما عام 2021.

ووفق تصريحات أباظة، جاء اختيار إلهام شاهين تقديراً لمشوارها الفني الطويل والزاخر بالأعمال الفنية.

وإلهام شاهين حاصلة على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، وبدأت حياتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية حورية من المريخ في نهاية السبعينيات، كما كانت انطلاقتها الحقيقية في فيلم “الهلفوت” مع عادل إمام في العام 1983.

وحصلت إلهام شاهين على العديد من الجوائز عن أدوارها في أفلام “يا دنيا يا غرامي”، “الجنتل”، “خلطة فوزية” و”يوم للستات”.

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