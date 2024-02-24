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إلهام شاهين: هذه طريقة مثالية وبسيطة لإنقاص الوزن

منذ 17 دقيقة
الهام شاهين

الهام شاهين

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كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين، عن الطريقة المثالية والبسيطة لتقليل الوزن، مؤكدة أنها اتبعت العديد من الطرق الخاطئة والضارة في البداية.

وأضافت في مقابلة مع الإعلامية فاطمة مصطفى، مقدمة برنامج “الراديو بيضحك” عبر أثير إذاعة “الراديو 9090”: “لجأت إلى طرق عديدة من أجل إنقاص وزني، منها حقن التخسيس، وحقن السكري، وكنت أواظب على هذه الطريقة لفترات طويلة، واكتشفت أنها خاطئة، ولا يجب أن يقلدني الناس”.

وبسؤالها عن أفضل طريقة لإنقاص الوزن، قالت: “تناولت كميات كبيرة من الأدوية بهدف الوصول إلى وزن مثالي، وبكل أسف تعبت جدا من هذه الأدوية، واكتشفت أن أفضل طريقة هي تقليل كميات الطعام، وأقصد أن يتناول الإنسان كل الأطعمة ولكن بكميات قليلة، ويواظب على الرياضة فقط”.

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