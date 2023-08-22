إليسا: هذا أهمّ قرار اتخذته

أوضحت الفنانة إليسا سبب حذف أغنيتها الجديدة “العقد” من موقع “يوتيوب” بعد ساعات من طرحها، على خلفية حقوق الملكية والنشر.

ونشرت إليسا عبر “إكس”، “تويتر” سابقا، تغريدة كتبت فيها: “عقدي مع وتري اصلآ انتهى بتاريخ 12 آب بس يبدو إنه الشركة تمكنت من توقيف الفيديو على يوتيوب استناداً لعقد منتهي. بس هالقضية ما بتمنعكن إنو تسمعو الأغنية عا كل التطبيقات اللي موجودة عليها، لكانت انحلت الإشكالية”. وأضافت: “اليوم اكتر من أي وقت صرت أكيدة انه اهم قرار اخدته مع شركة وتري انو تركتن وفهمكن كفاية!!!”.

وجاء توضيح إليسا هذا بعدما فوجئ جمهورها بحذف الأغنية من “يوتيوب” مساء الأحد، وعرض الموقع رسالة توضح أن شركة “وتري” للإنتاج حجبت فيديو أغنية إليسا “العقد”، لتضمنه محتوى خاصاً بالشركة ينضوي تحت مظلة حقوق الملكية.