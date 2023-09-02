السبت 17 صفر 1445 ﻫ - 2 سبتمبر 2023 |
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إليكم برنامج المواجهات في الملاعب الأوروبية اليوم

منذ 4 دقائق
لاعبو ريال مدريد

لاعبو ريال مدريد

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تقام، اليوم السبت، مباريات عدة في الملاعب الأوروبية، أبرزها مواجهة برايتون مع نيوكاسل يونايتد في إنكلترا وريال مدريد مع خيتافي في إسبانيا، فيما يلتقي نابولي مع لاتسيو في إيطاليا، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع بايرن ميونيخ في ألمانيا.

وفي ما يأتي مواجهات اليوم في الملاعب الأوروبية (بتوقيت غرينتش):

*الدوري الإنكليزي (المرحلة الرابعة): شيفيلد يونايتد – إيفرتون (11:30)، برينتفورد – بورنموث وبيرنلي – توتنهام وتشيلسي – نوتنغهام فوريست ومانشستر سيتي – فولهام (14:00)، برايتون – نيوكاسل يونايتد (16:30)

*الدوري الإسباني (المرحلة الرابعة): ريال سوسييداد – غرناطة (12:00)، ريال مدريد – خيتافي (14:15)، ديبورتيفو ألافيس – فالنسيا (16:30)، ريال بيتيس – رايو فاليكانو (19:00)

*الدوري الإيطالي (المرحلة الثالثة): بولونيا – كالياري وأودينيزي – فروسينوني (16:30)، أتالانتا – مونزا ونابولي – لاتسيو (18:45)

*الدوري الألماني (المرحلة الثالثة): باير ليفركوزن – دارمشتات 98 وهوفنهايم – فولفسبورغ وفيردر بريمن – ماينس وأوغسبورغ – بوخوم وشتوتغارت – فرايبورغ (13:30)، بوروسيا مونشنغلادباخ – بايرن ميونيخ (16:30)

*الدوري الفرنسي (المرحلة الرابعة): استاد بريست – رين (15:00)، موناكو – لنس (19:00).

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