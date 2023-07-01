إنتر ميلان يتعاقد مع ماركوس تورام

أعلن نادي إنتر ميلان ثالث الدوري الايطالي لكرة القدم، السبت، تعاقده مع المهاجم الدولي الفرنسي ماركوس تورام في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقده مع بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وقال النادي الإيطالي في بيان السبت “ماركوس تورام ركض دائما بسرعة لتحقيق أهدافه والتغلب على كل العقبات”، مضيفا أن “قصته مرتبطة ارتباطا وثيقا بقصة إنتر في تشرين الأول/أكتوبر 2020.

وعندما ظهر تورام لأول مرة في دوري أبطال أوروبا في سان سيرو ضد النيراتزوري”.

من جهته، قال المهاجم الدولي (10 مباريات دولية)، نجل المدافع الدولي السابق لبارما ويوفنتوس الايطاليين وبطل العالم 1998 ليليان تورام، على حسابه على إنستغرام إنه وقَّع عقدا لمدة خمس سنوات، فيما اشارت وسائل الاعلام المحلية الى انه سيتقاضى 6.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

وكان المهاجم البالغ من العمر 26 عاما وصاحب 13 هدفا في الدوري الألماني الموسم الماضي والوصيف في كأس العالم مع منتخب بلاده، مرشحا الى الانتقال لصفوف باريس سان جرمان، لكنه رفض بطل الدوري الفرنسي وقرر الانضمام الى صفوف إنتر ميلان وصيف بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا العام.

وذكرت وسائل الاعلام الايطالية ان تورام رفض أيضًا عرضا للقطب الثاني لمدينة ميلانو، إيه سي ميلان حيث كان من الممكن أن ينضم إلى كوكبة من اللاعبين الفرنسيين (أوليفييه جيرو، ثيو هرنانديز، بيار كالولو، مايك مينيان).

وسيكون إنتر رابع فريق في المسيرة الاحترافية لماركوس بعد سوشو (2015-2017) وغانغان (2017-2019) الفرنسيين وبوروسيا مونشنغلادباخ (2019-2023). وسيشكل تورام الذي تحول تدريجياً إلى قلب هجوم بعدما لعب لفترة طويلة كجناح، ثنائياً هجومياً إلى جانب بطل العالم الأرجنتيني لوتارو مارتينيس، بعد رحيل المخضرم البوسني إدين دجيكو المنتقل إلى فنربهتشه التركي.

ويجري إنتر مفاوضات مع تشلسي الانكليزي لمحاولة حل المعادلة الاقتصادية التي من شأنها الإبقاء على مهاجمه الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو في صفوفه بعدما لعب معه الموسم الماضي على سبيل الإعارة.