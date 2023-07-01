إنتر ميلان يضم الفرنسي تورام مهاجم مونشنجلادباخ

أعلن إنتر ميلان المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تعاقده مع الفرنسي ماركوس تورام مهاجم بروسيا مونشنجلادباخ في انتقال مجاني اليوم السبت.

وسينضم المهاجم البالغ عمره 25 عاما، وهو ابن ليليان تورام الفائز كلاعب مع فرنسا بكأس العالم، لتشكيلة إنتر بعقد لخمس سنوات وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الإيطالية.

وقضى تورام أربعة مواسم مع جلادباخ وأحرز 44 هدفا وصنع 29 هدفا في 134 مباراة.

وخاض تورام عشر مباريات مع فرنسا وظهر لأول مرة مع المنتخب الأول في 2020 وكان ضمن تشكيلة بلاده في بطولة أوروبا، كما شارك في كأس العالم الأخيرة حيث احتل منتخب بلاده المركز الثاني خلف الأرجنتين.

وقال إنتر في بيان “ماركوس تورام لاعب سريع. إنه دائما ما يصل بسرعة إلى أهدافه ويجتاز الحواجز في طريقه. لقد أظهر أنه يستحق أكثر من مجرد الاسم المكتوب على ظهر قميصه”.

وكان تورام، الذي ولد في بارما خلال فترة لعب والده في هذا النادي، مرشحا للانتقال لأكثر من فريق أوروبي قبل أن يختار إنتر.

وفي وقت سابق، أعلن إنتر الذي خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الشهر الماضي، رحيل الثلاثي ميلان شكرينيار ودانيلو دامبروسيو وروبرتو جاليارديني بعد انتهاء عقودهم.