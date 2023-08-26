السبت 10 صفر 1445 ﻫ - 26 أغسطس 2023 |
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إنتر ميلان يعلن عودة أليكسيس سانشيز في صفقة مجانية من مرسيليا

منذ 7 دقائق
أليكسيس سانشيز

أليكسيس سانشيز

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أعلن إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم السبت عودة التشيلي الدولي أليكسيس سانشيز إلى صفوفه قادما من أولمبيك مرسيليا.

وعاد سانشيز للفريق، الذي رحل عنه في 2022، في انتقال حر ووقع عقدا حتى 2024. وشارك في 44 مباراة مع مرسيليا وسجل 18 هدفا الموسم الماضي.

ولعب سانشيز (34 عاما)، الهداف التاريخي لمنتخب تشيلي، في صفوف برشلونة وأرسنال ومانشستر يونايتد.

وشارك في 109 مباريات وسجل 20 هدفا في كل المسابقات في حقبته الأولى مع إنتر وساعده في الفوز بالدوري في 2021.

وأنهى إنتر الموسم الماضي في المركز الثالث ووصل لنهائي دوري الأبطال وفاز بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالية.

    المصدر :
  • رويترز

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